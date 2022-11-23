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香菜冰淇淋好吃？男友特愛「獵奇料理」她遭情勒：不吃就是不愛

聯合新聞網／ 綜合報導
美食新奇吃法花樣多，往往能吸引人好奇嘗試。示意圖/ingimage
美食新奇吃法花樣多，往往能吸引人好奇嘗試。示意圖/ingimage

美食新奇吃法花樣多，往往能吸引人好奇嘗試，但卻有名女網友抱怨，男友很愛看網路上的「獵奇料理」影片，除了自己料理品嘗外，還會逼她一起吃，若她不吃對方就會鬧彆扭說「我都不愛他」，令她崩潰「到底該怎麼溝通他才願意收手」。

該名女網友在臉書社團「爆怨2公社」分享，男友喜歡看YouTube平台上做「獵奇料理」的影片，並會實際料理品嘗，就是把各種奇怪食材或不搭嘎的食物加在一起，原po對此沒有意見，但男友卻會情緒勒索逼她吃，「如果我不吃，他還會給我鬧彆扭說我都不愛他」，讓她很是頭痛。

她接著說，先前一度很紅的「阿Q桶麵加布丁」她也在男友要求下吃下肚，但最讓她無法接受的就是「香菜冰淇淋」，因為男友明知她不吃香菜，仍逼她品嘗，而最近一次是逼她吃「芥末珍珠乾麵」。原po也透露，自己曾想過要找更噁心的獵奇食物給男友吃，讓他體會她的感受，但又怕男友吃了愛上，要找她一起吃便作罷，讓她崩潰喊「到底該怎麼跟男友溝通他才願意收手」？

一名女網友抱怨，男友喜歡看YouTube平台上做「獵奇料理」的影片，除了自己料理品嘗外，還會逼她一起吃。圖擷自「爆怨2公社」
一名女網友抱怨，男友喜歡看YouTube平台上做「獵奇料理」的影片，除了自己料理品嘗外，還會逼她一起吃。圖擷自「爆怨2公社」
一名女網友抱怨，男友喜歡看YouTube平台上做「獵奇料理」的影片，除了自己料理品嘗外，還會逼她一起吃。圖擷自「爆怨2公社」
一名女網友抱怨，男友喜歡看YouTube平台上做「獵奇料理」的影片，除了自己料理品嘗外，還會逼她一起吃。圖擷自「爆怨2公社」

文章曝光，網友們紛紛表示「換你用獵奇料理給他吃啊，例如油炸蟑螂灑胡椒鹽」、「不能溝通就分手，不要拿你的胃開玩笑」、「送他去上料理課，讓他知道什麼才是真正的料理」、「妳應該跟自己的嘴巴跟胃道歉1萬次」。

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