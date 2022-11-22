結帳被要求「打開袋子」檢查 客人氣炸喊：有這種規定？

有些零售商會將商品裝上「防盜裝置」，為了避免商品被有心人士偷走，不過若客人遭到店家誤會順手牽羊，可能會感觀不佳。日前就有位顧客抱怨，他在某間超商買東西時，被店員要求「檢查手提袋」，讓他氣到直呼「超商有規定可以看別人袋子？」

一名網友在「爆料公社」發文控訴，自己在某間超商結帳時，店員突然告知「可以檢查一下你的手提袋嗎？」他生氣表示「現在超商有規定可以看人家的袋子？是有罪推定客人竊盜嗎？」店員則回應「是按照公司的規定要求的」。

這讓原PO怒不可遏，直呼「很多消費者跟我一樣，會為了自己的清白讓店員行使檢查權，但我感覺備受侮辱」。當下他告知店員「如果你懷疑我竊盜，可以請警察來搜查，並不能夠直接要求我把袋子打開來給你檢查」。

事後，原PO致電超商的總公司，公司內部人員則回應「店家沒有做好教育訓練」。

對此，有人站在原PO立場，直呼「教育訓練很差，所以公司內部人員出來協調吧」、「有問他憑哪一點讓他想檢查嗎？」，但也有人認為原PO太過激動，指出「看你的敘述口氣，我不覺得店員的態度有不好到讓人很生氣」、「我雖然痛恨莫名被污蔑的感覺，但換位思考的話，這位店員只是在做上頭交代的事吧」、「搞不懂這麼氣幹嘛？」