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他問「平常里長在幹嘛？」喬兵單、發補助 網讚「超強工具人」

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市永和區永福里長候選人陳紫渝日前競總辦茶會「萬人空巷」，支持者排隊求合照。記者李成蔭攝影／報系資料照
新北市永和區永福里長候選人陳紫渝日前競總辦茶會「萬人空巷」，支持者排隊求合照。記者李成蔭攝影／報系資料照

今年里長選舉特別熱，不少正妹帥哥參戰，號稱「永和IU」的永福里里長候選人陳紫渝日前辦茶會，萬人空巷，也讓民眾注意起「里長」這個工作。有網友好奇，「平常沒事會找里長嗎？鄉下的里長平常都在幹嘛？有什麼事情要做？」引起討論。

原po在ptt八卦版發文，「你們平常沒事會找里長嗎？」他指出，男生可能畢業當兵會找里長幫忙，看能不能早點收到兵單，除此之外誰沒事會找里長？

網友列出里長服務項目，「有補助可以跟里長拿」、「這次疫情爆炸，里長也忙到爆炸(登記疫苗、發快篩、發防疫關懷包、幫拿藥、幫送便當等)」、「可以找他們拿老鼠藥」、「可以吃免費便當」、「之前阿公去世，里長有來上香」、「之前撿到狗、鄰居垃圾亂丟、大學生半夜亂叫，都找里長處理」、「警察處理獨居猝死事件，里長會在現場陪同」、「我們鄉下里長的什麼都會，超強工具人」、「老人根本不知道要打市府電話 只記里長家電話」。

也有人說自家里長神隱，「除了選舉宣傳期，不然四年沒看到幾次過」、「我們幾乎全家都染疫過，沒見過一次里長耶」。

也有人許願正妹里長，「如果我住永福里的話，會」、「里長如果像陳紫渝這麼正，沒事我就會找里長」。

陳紫渝 2022大選 快篩 疫苗

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