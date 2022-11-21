「龍潭怪怪屋」33年還沒蓋完 民眾路過驚呆：又長高了！

桃園龍潭的著名地標「龍潭怪怪屋」，原名葉山樓，是一棟結合了中式、歐式風格的8層樓建築，由於外觀奇特，加上座落在五條馬路匯聚的叉路口上，經常吸引路人駐足圍觀。近日一名網友路過時發現，葉山樓似乎又長高了，引起眾人熱議。

日前一位網友意外發現位於龍潭的「怪怪屋」葉山樓好像又長高了，對比之前多出了一座小尖塔，於是拍下照片分享到臉書社團「路上觀察學院」，更形容葉山樓就像「隨時都能動起來的霍爾城堡」，貼文一出，吸引7,600多人點讚。

不少網友驚嘆，「從小看它蓋到大到結婚生子…」、「好久沒回龍潭，看到這張圖片，才知道又長高了，伴隨童年成長，我都已經30歲了」、「好久沒去了，印象沒有上面的三角」、「小時候都說那是鬼屋，家人開車我跟姐姐經過都要趴下」。

還有一些當地居民指出背後秘辛，「屋主還住裡面，沒有爛尾也沒有廢棄，屋主想到才會蓋一下蓋一下這樣」、「據說風水師表示該地位處於五叉路口，有風水問題，所以房子不能蓋好…竣工，而需持續搭建，於是就變成如此長像」、「龍潭地標蓋了最少30年以上，據說還在發展中，經歷921地震至今屹立不倒」。

據了解，葉山樓由屋主葉發苞於33年前自行設計起建，他並未學過建築理論，全憑自身經驗隨想隨建，有時出國一趟就會改變想法，因此葉山樓不僅包含中國、歐洲中古城堡等特色，建材更雜揉木材與鋼筋水泥。後來隨著桃園房地產飆漲，葉山樓的外牆也出租給建商刊登廣告，不過葉發苞表明這只是暫時的，未來仍會繼續興建。