快訊

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

PLG／又有NBA球員來台！ 領航猿公布簽下「馬刺隊冠軍成員」

「龍潭怪怪屋」33年還沒蓋完 民眾路過驚呆：又長高了！

聯合新聞網／ 綜合報導
有路過網友發現「龍潭怪怪屋」又長高了，引起眾網友熱議。 圖擷自Facebook
有路過網友發現「龍潭怪怪屋」又長高了，引起眾網友熱議。 圖擷自Facebook

桃園龍潭的著名地標「龍潭怪怪屋」，原名葉山樓，是一棟結合了中式、歐式風格的8層樓建築，由於外觀奇特，加上座落在五條馬路匯聚的叉路口上，經常吸引路人駐足圍觀。近日一名網友路過時發現，葉山樓似乎又長高了，引起眾人熱議。

日前一位網友意外發現位於龍潭的「怪怪屋」葉山樓好像又長高了，對比之前多出了一座小尖塔，於是拍下照片分享到臉書社團「路上觀察學院」，更形容葉山樓就像「隨時都能動起來的霍爾城堡」，貼文一出，吸引7,600多人點讚。

不少網友驚嘆，「從小看它蓋到大到結婚生子…」、「好久沒回龍潭，看到這張圖片，才知道又長高了，伴隨童年成長，我都已經30歲了」、「好久沒去了，印象沒有上面的三角」、「小時候都說那是鬼屋，家人開車我跟姐姐經過都要趴下」。

還有一些當地居民指出背後秘辛，「屋主還住裡面，沒有爛尾也沒有廢棄，屋主想到才會蓋一下蓋一下這樣」、「據說風水師表示該地位處於五叉路口，有風水問題，所以房子不能蓋好…竣工，而需持續搭建，於是就變成如此長像」、「龍潭地標蓋了最少30年以上，據說還在發展中，經歷921地震至今屹立不倒」。

據了解，葉山樓由屋主葉發苞於33年前自行設計起建，他並未學過建築理論，全憑自身經驗隨想隨建，有時出國一趟就會改變想法，因此葉山樓不僅包含中國、歐洲中古城堡等特色，建材更雜揉木材與鋼筋水泥。後來隨著桃園房地產飆漲，葉山樓的外牆也出租給建商刊登廣告，不過葉發苞表明這只是暫時的，未來仍會繼續興建。

桃園 建築

延伸閱讀

台灣熱情就像「巴西和日本的混血」？ 法國人：在台灣沒壓力

全台最無聊？美食景點都NG「3縣市」上榜 網激辯：真的不行

3年看100間都不滿意！一通電話讓他「沒斡旋就簽約」：房子會找人

苗栗銅鑼在地美食！她好奇嚐鮮「炸菊花 」驚：像炸杏鮑菇

相關新聞

「龍潭怪怪屋」33年還沒蓋完 民眾路過驚呆：又長高了！

桃園龍潭的著名地標「龍潭怪怪屋」，原名葉山樓，是一棟結合了中式、歐式風格的8層樓建築，由於外觀奇特，加上座落在五條馬路匯聚的叉路口上，經常吸引路人駐足圍觀。近日一名網友路過時發現，葉山樓似乎又長高了，引起眾人熱議。

國道驚見「日本車牌」趴趴走 網驚問：這能上路？

台灣車輛上路都需掛有合法車牌，近日卻有駕駛在國道上發現一台貨櫃車掛的不是台灣車牌，而是來自日本東京都足立區的車輛，他將照片分享到網上後掀起眾多討論，有人質疑為何沒有掛台灣車牌也能上路，釣出一名內行網友現身解答。

中國一線城市早已超越台北？ 網直指「這1點」：真的贏過

由於發展過程不同，每個國家城市都有其特色和樣貌。對此，就有一名網友PO文表示，最近在YouTube看到廣州的街道市容，徒步區非常寬闊，也沒什麼機車，讓他不禁疑惑「中國...

機車5貼塞滿！4孩都沒戴安全帽 眾人傻眼：最前面完全用腳撐

台灣的機車密度相當高，不少人每天都仰賴機車通勤，但配戴安全帽也是最基本的規定。昨（19）日一名網友在臉書上發文，貼出一張「五貼」騎車的照片，而且只有騎士一人有戴安全帽，其他四名小孩都沒有，而貼文曝光後也掀起討論。

團團被抓到中國修行？詐騙集團蹭時事：匯款後承諾竹子吃不完

臺北市立動物園的大貓熊「團團」19日病逝，隔日則有網友收到詐騙集團簡訊，聲稱團團沒有死，是被抓到中國修行，並要求匯款，還承諾會有吃不完的竹子，並成為木柵動物園的觀光大使，讓許多網友超傻眼「為什麼消費團團」。

他問「為何大家不關心金馬獎？」 網友歪樓回1關鍵：撞期了

第59屆金馬獎頒獎典禮，於昨（19）日晚間在國父紀念館舉行。不過，一名網友在網路上好奇詢問，「為何大家都不關心金馬獎了？」而貼文曝光後也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。