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國道驚見「日本車牌」趴趴走 網驚問：這能上路？

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾在國道上看到一輛「日本本地車」，讓他打趣說怎麼開著開著就到日本了。 圖擷自Facebook
一位民眾在國道上看到一輛「日本本地車」，讓他打趣說怎麼開著開著就到日本了。 圖擷自Facebook

台灣車輛上路都需掛有合法車牌，近日卻有駕駛在國道上發現一台貨櫃車掛的不是台灣車牌，而是來自日本東京都足立區的車輛，他將照片分享到網上後掀起眾多討論，有人質疑為何沒有掛台灣車牌也能上路，釣出一名內行網友現身解答。

一位民眾在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，他在國道上驚見一台來自日本的貨櫃車，車牌上明顯寫著位在東京都的「足立」二字，讓這位民眾吃驚道，「開著開著就到日本了！」

貼文一出吸引大批網友討論，「日本總公司：你開到哪了？司機：關西休息站（台灣）」、「回日本發現底盤壞光光」、「常常看到，只有車頭是台灣的」、「日本的貨車就是這麼乾淨」。

不少網友也對此感到十分驚奇，「所以這台也是右駕嗎？」、「那右駕開來台灣是否怪怪不習慣？」、「拖車要上路也應該要掛台灣的車牌才合法，還是就沒人在管？」

對於種種提問，一名內行網友現身解釋，這台應是專門運送精密儀器的車輛，需要直接在日本裝進溫控貨櫃，連著車板一起拉進可供汽車上下的Roro船（roll on/roll off ship），到達台灣之後再用「台灣車頭」從港邊拉出直送工廠，並非像一般貨櫃裝載在甲板上，所以仍是左駕。

該網友也補充說，這些車上路前都需要向海關等相關單位申報車輛的詳細資料以及日方提供的車證，上路時也會於車身貼有臨時車牌，因此無須擔心違法問題。

依照「道路交通安全規則」規定，國外車輛入境都必須向財政部關務署申請報關輸入，由經濟部國際貿易局專案核准輸入許可後才能進入台灣，入境期間可向公路監理機關申請臨時牌照，申請1次使用期限為3個月，到期後可再申請1次，最多能停留半年。

該車輛的左上角貼有台灣的臨時車牌。圖擷自Facebook
該車輛的左上角貼有台灣的臨時車牌。圖擷自Facebook

日本 海關

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