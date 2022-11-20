團團被抓到中國修行？詐騙集團蹭時事：匯款後承諾竹子吃不完

臺北市立動物園的大貓熊「團團」19日病逝，隔日則有網友收到詐騙集團簡訊，聲稱團團沒有死，是被抓到中國修行，並要求匯款，還承諾會有吃不完的竹子，並可以成為木柵動物園的觀光大使，讓許多網友超傻眼「為什麼消費團團」。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」發文收到一封簡體字的詐騙簡訊，內容聲稱「你好，我是團團，我沒有死，我現在被抓到中國修行，還差一千億就能交保出來，我的支付寶號碼是xxxxx，你現在過來幫我，我承諾讓你有吃不完的竹子，並成為木柵動物園的觀光大使，謝謝」。

網友收到的詐騙簡訊內容。圖擷自爆廢公社公開版

許多網友紛紛傻眼，「他們是不是放棄詐騙了」、「笑死，這簡訊已經是老梗」、「這哪是詐騙，這只是『蹭』」、「熊貓已經升級到會打訊息的程度了」、「我看了什麼」。

其他人留言表示，「直接轉報165」、「詐騙哪有在管你什麼跟什麼，我還收到自稱是蔣中正的」、「吃不完的竹子感覺就是吃不了兜著走」、「我只想知道誰會吃竹子」、「這大概自己人傳給自己人搞笑用的」。