太巧了！家門口13年水溝蓋印「高紅安」 真相曝光

九合一大選進入倒數一週，有網友發現自家門口的水溝蓋上寫著「高紅安四Ｂ」，和新竹市市長參選人「高虹安」僅差一字，讓他覺得相當趣味，也意外找出背後的歷史背景。

一位網友在臉書社團《路上觀察學院》分享一張水溝蓋照，從照片上可以看到水溝蓋上寫著「高紅安四Ｂ」，原Po表示「沒有政治意圖，今早才發現，躺在我家門口13年的水溝蓋！（我們整條街都四B，我沒刻意選哦）」。

貼文也引起網友紛紛留言「應該說，是因為人家要選舉了你才會發現」、「這個節骨眼，也太巧了」、「是非之水溝」、「高雄的水溝蓋都這麼兇的嗎」，也有高雄的居民回覆「明鳳那一帶的水溝蓋都是高紅安」、「是高雄紅毛港遷過去那邊嗎好像看過」、「我們家這邊是一A，之前也在想要不要po」。

據《自由時報》報導，這水溝蓋的歷史可追溯至高雄港務局1975年10月研擬的「大林商港區預定地遷村計畫」，高雄鳳山、小港附近許多民眾從紅毛港一帶遷村而來，水溝蓋上的「高」指的是高雄、「紅」是紅毛港遷村，「安」則是安置住戶的意思，一塊水溝蓋也見證了過去高雄遷村的歷史背景。