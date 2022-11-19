聽新聞
test
0:00 / 0:00

不是連號！醫破解「雙胞胎身分證字號」之謎 網：疑惑40年了

聯合新聞網／ 綜合報導
雙胞胎示意圖。圖／ingimage
雙胞胎示意圖。圖／ingimage

每位國民的身分證字號共十碼，且獨一無二，不過雙胞胎的身分證其實並非連號，還有「特殊規則」，引起網友熱議。

ICU醫師陳志金在臉書發文，破解「6種」有關雙胞胎身分證號碼的秘密，並製圖分析，醫師透露，同性別雙胞胎的身分證，前8碼一樣，到「第9碼」是連號，但第10碼是檢查碼，不會連號，因此才使得雙胞胎身分證號碼非連號。

雙胞胎的身分證其實並非連號，還有「特殊規則」。圖擷自ICU醫師陳志金臉書
雙胞胎的身分證其實並非連號，還有「特殊規則」。圖擷自ICU醫師陳志金臉書

雙胞胎身分證號碼6種情境如下：

1、同性別，第9碼不是9

弟弟／妹妹的末2碼的和（加總），和哥哥／姐姐的會是一樣或加10。

2、同性別，第9碼是9

弟弟／妹妹的末2碼的和，會比哥哥／姐姐的少2或少12。

3、不同性別，第9碼不是9，先女後男

弟弟的末2碼的和，是姐姐的減2或加8。

4、不同性別，第9碼不是9，先男後女

妹妹的末2碼的和，是哥哥的加2或減8。

5、不同性別，第9碼是9，先女後男

弟弟的末2碼的和，是姐姐的減4或減14。

6、不同性別，第9碼是9，先男後女

妹妹的末2碼的和，是哥哥的減10。

文章也釣出不少家中有雙胞胎的網友留言，「雙寶的末兩碼和真的一樣欸，一個77一個68，好神奇呀」、「真的是這樣，感謝解答，姊45，妹54，疑惑了40年」、「我雙胞胎兒子們，哥哥49弟弟58，我也以為是新生兒穿插」、「阿金醫生好厲害喔，你怎麼會知道的？」、「竟然這麼認真在研究這個，覺得佩服」、「阿金醫師要考慮當數學老師嗎」，醫生也幽默回應「本篇留言，收集了最多雙胞胎」。

雙胞胎 身分證 醫師

延伸閱讀

她天生有雙子宮、雙陰道 流產4次後生出膚色不同雙胞胎

5歲兒畫「6人全家福」讓4口之家媽嚇壞 事後竟神奇迎來雙胞胎

相關新聞

太巧了！家門口13年水溝蓋印「高紅安」 真相曝光

九合一大選進入倒數一週，有網友發現自家門口的水溝蓋上寫著「高紅安四Ｂ」，和新竹市市長參選人「高虹安」僅差一字，讓他覺得相當趣味，也意外找出背後的歷史背景...

不是連號！醫破解「雙胞胎身分證字號」之謎 網：疑惑40年了

每位國民的身分證字號共十碼，且獨一無二，不過雙胞胎的身分證其實並非連號，還有「特殊規則」，引起網友熱議...

傳統菜市場為何不會消失？內行點3大不敗優勢：超市絕比不過

傳統市場是一種相對於超級市場的賣場，販賣的主要商品是各式各樣的新鮮蔬菜、雞、於等等，除此之外，也有可能有餐飲、雜貨、服飾店落於其中，由於超市的出現，搶去了不少客源，有網友好奇，周遭的人已經沒有人或去菜市場，「為何不會沒落？」，馬上引起網友熱議，有內行點出傳統菜市場有的3大不敗優勢。

再也不想載人了！朋友開車門「狠刮人行道」 苦主私下狂補漆

搭他人便車時要注意的禮儀很多，除了坐哪個位置很重要，開門和關門的小動作也不能輕忽。昨（17）日一名男網友在網路上發文，不滿朋友開他車門時都很用力，甚至直接刮到人行道，而貼文曝光後也掀起討論。

日月光工程師薪水最低僅32K? 網驚呼：比超商店員少

許多人聽到「工程師」都會覺得是相當高薪的職業，但若待在不同部門，薪水落差將會非常巨大，一名網友近日就分享，日月光AI工程師薪水開出「32K至60K」的區間，與超商店員正職都有35K相比之下，薪水甚至更低。

嬌妻一動作讓外帶速食秒變高級料理 網友讚嘆：天才發明！

速食一般而言，屬於偏向經濟實惠、快速方便的食物。不過有位日本網友發揮創意，巧妙運用速食外帶時所附的包裝紙袋，成功讓一整份的速食餐點，擺起來卻像是高級料理一般，引起許多迴響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。