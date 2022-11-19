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不是連號！醫破解「雙胞胎身分證字號」之謎 網：疑惑40年了
每位國民的身分證字號共十碼，且獨一無二，不過雙胞胎的身分證其實並非連號，還有「特殊規則」，引起網友熱議。
ICU醫師陳志金在臉書發文，破解「6種」有關雙胞胎身分證號碼的秘密，並製圖分析，醫師透露，同性別雙胞胎的身分證，前8碼一樣，到「第9碼」是連號，但第10碼是檢查碼，不會連號，因此才使得雙胞胎身分證號碼非連號。
雙胞胎身分證號碼6種情境如下：
1、同性別，第9碼不是9
弟弟／妹妹的末2碼的和（加總），和哥哥／姐姐的會是一樣或加10。
2、同性別，第9碼是9
弟弟／妹妹的末2碼的和，會比哥哥／姐姐的少2或少12。
3、不同性別，第9碼不是9，先女後男
弟弟的末2碼的和，是姐姐的減2或加8。
4、不同性別，第9碼不是9，先男後女
妹妹的末2碼的和，是哥哥的加2或減8。
5、不同性別，第9碼是9，先女後男
弟弟的末2碼的和，是姐姐的減4或減14。
6、不同性別，第9碼是9，先男後女
妹妹的末2碼的和，是哥哥的減10。
文章也釣出不少家中有雙胞胎的網友留言，「雙寶的末兩碼和真的一樣欸，一個77一個68，好神奇呀」、「真的是這樣，感謝解答，姊45，妹54，疑惑了40年」、「我雙胞胎兒子們，哥哥49弟弟58，我也以為是新生兒穿插」、「阿金醫生好厲害喔，你怎麼會知道的？」、「竟然這麼認真在研究這個，覺得佩服」、「阿金醫師要考慮當數學老師嗎」，醫生也幽默回應「本篇留言，收集了最多雙胞胎」。
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