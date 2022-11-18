快訊

明年補班日高達6天！2月直接變「隔週休二日」 上班族崩潰了

還能相信民主政府嗎？諾貝爾文學獎的政治寓言

騎錯繳350元！YouBike1.0北市12月3日停止營運 新北騎來要換2.0

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「叻沙」怎麼唸？他糾正國小姪子反遭打臉 大票網友也都唸錯

聯合新聞網／ 綜合報導
新加坡和馬來西亞的道地料理「叻沙」。 示意圖／ingimage
新加坡和馬來西亞的道地料理「叻沙」。 示意圖／ingimage

「叻沙」是新加坡馬來西亞的代表料理之一，湯頭味道相當特別，因此受到不少人喜歡。日前一名男網友在網路上發文，分享和國小姪子爭論「叻沙」的正確讀音，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（17）日一名男網友在Dcard上以「在小七被國小生教中文」為題發文，他透露帶國小姪子到便利超商買晚餐時，對方說想吃「力沙」鍋，特殊發音讓他一時之間聽不懂，直到看到品名後，才反應過來姪子指的是星馬道地料理「叻沙」鍋。

然而，原PO打算藉這個機會給姪子機會教育，向他解釋「這是一種東南亞的調味料，應該是要念『樂沙』喔」。沒想到姪子卻反駁，「學校老師有說『叻』這個字的發音就是力」，原PO還是無法相信，因為長這麼大還沒聽過這樣的發音。

原PO回家後上網查了教育部異體字字典，發現「叻」的讀音真的是「ㄌㄧˋ」，讓他驚訝直呼「居然還真的是唸力，而且完全沒有樂的發音，被國小的姪子上了一堂國文課，真的是完全沒想到」。

「叻」的讀音確實為「ㄌㄧˋ」。圖擷自教育部異體字字典
「叻」的讀音確實為「ㄌㄧˋ」。圖擷自教育部異體字字典

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「所以為什麼我也覺得是ㄌㄜˋ沙，到底是誰教錯我們的」、「還是唸英文吧，Laksa」、「教育部會一直修改國字發音啊，很多唸法都跟以前學的不一樣了」、「Q了，我以為是ㄌㄚˋㄙㄚˇ欸」。

也有網友提到，「叻有兩個讀音，ㄌㄧˋ跟ㄌㄜˋ，我都唸ㄌㄜˋ沙鍋」、「你可以去糾正你姪子了，我們唸樂的讀音，因為是音譯自馬來文的Laksa喔，在新加坡和馬來西亞說麗沙，沒有人知道是什麼」。

事實上，雖然教育部異體字字典中，「叻」的讀音確實為「ㄌㄧˋ」，但國際電腦漢字及異體字知識庫則顯示，「叻」的讀音是「ㄌㄜˋ」和「ㄌㄧˋ」都通用。

「叻」的讀音「ㄌㄜˋ」和「ㄌㄧˋ」都通用。圖擷自國際電腦漢字及異體字知識庫
「叻」的讀音「ㄌㄜˋ」和「ㄌㄧˋ」都通用。圖擷自國際電腦漢字及異體字知識庫

Dcard 新加坡 馬來西亞

延伸閱讀

買「紙紮蘋果」怕燒給阿公不會用 金紙店老闆神回：找賈伯斯幫忙

住旅館會把茶包和咖啡帶走嗎？ 他傻眼了：我媽連衛生紙都拿

熱炒店抗漲20年？「百元價」背後藏內幕 老饕點出這事實

好問號的世界！網曝「兒童界愛馬仕」要價近2萬：同儕壓力

相關新聞

嬌妻一動作讓外帶速食秒變高級料理 網友讚嘆：天才發明！

速食一般而言，屬於偏向經濟實惠、快速方便的食物。不過有位日本網友發揮創意，巧妙運用速食外帶時所附的包裝紙袋，成功讓一整份的速食餐點，擺起來卻像是高級料理一般，引起許多迴響。

回老家後發現路燈竟「全換成LED燈」 網友解釋背後原因

許多人從小習慣黃色燈光的路燈，近日卻有網友發現，回老家後整排路燈都已更換成「白色LED」，因此好奇為何會有此現象，引來許多網友解釋。

明年補班日高達6天！2月直接變「隔週休二日」 上班族崩潰了

2022年即將結束，行政院人事總處也公告明年的政府行政機關辦公日曆表。對此，昨（17）日一名網友在網路上發文，討論關於明年補班日高達6天的話題，他不滿直呼「寧願少放一天連假，也不要死撐著連上6天！」而貼文曝光後也掀起討論。

廖老大倒閉「芭比Q了」 新店曝光網看傻：開店還有上下集？

廖老大飲料店爆紅，全台累積設立513家分店，不過短短半年的時間，就因為飲料口味不佳等問題，讓許多分店紛紛倒閉，有網友發現，廖老大台北吉祥店歇業半個月後，搖身一變成「芭比Q了」飲料店，網友笑翻直呼「原來開店還可以有上下集的」。

「叻沙」怎麼唸？他糾正國小姪子反遭打臉 大票網友也都唸錯

「叻沙」是新加坡和馬來西亞的代表料理之一，湯頭味道相當特別，因此受到不少人喜歡。日前一名男網友在網路上發文，分享和國小姪子爭論「叻沙」的正確讀音，而貼文曝光後也掀起討論。

高麗菜「一黃一綠」挑哪個？達人給出意外答案：這顆才新鮮

高麗菜是常見的蔬菜，有著豐富的營養素，且用各式各樣的方式都能料理，是方便實惠，又符合許多人口味的蔬菜。而要怎麼挑選品質好的高麗菜，更是有著許多竅門。近來日本媒體，就分享了一個挑選高麗菜的技巧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。