「叻沙」怎麼唸？他糾正國小姪子反遭打臉 大票網友也都唸錯

「叻沙」是新加坡和馬來西亞的代表料理之一，湯頭味道相當特別，因此受到不少人喜歡。日前一名男網友在網路上發文，分享和國小姪子爭論「叻沙」的正確讀音，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（17）日一名男網友在Dcard上以「在小七被國小生教中文」為題發文，他透露帶國小姪子到便利超商買晚餐時，對方說想吃「力沙」鍋，特殊發音讓他一時之間聽不懂，直到看到品名後，才反應過來姪子指的是星馬道地料理「叻沙」鍋。

然而，原PO打算藉這個機會給姪子機會教育，向他解釋「這是一種東南亞的調味料，應該是要念『樂沙』喔」。沒想到姪子卻反駁，「學校老師有說『叻』這個字的發音就是力」，原PO還是無法相信，因為長這麼大還沒聽過這樣的發音。

原PO回家後上網查了教育部異體字字典，發現「叻」的讀音真的是「ㄌㄧˋ」，讓他驚訝直呼「居然還真的是唸力，而且完全沒有樂的發音，被國小的姪子上了一堂國文課，真的是完全沒想到」。 「叻」的讀音確實為「ㄌㄧˋ」。圖擷自教育部異體字字典

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「所以為什麼我也覺得是ㄌㄜˋ沙，到底是誰教錯我們的」、「還是唸英文吧，Laksa」、「教育部會一直修改國字發音啊，很多唸法都跟以前學的不一樣了」、「Q了，我以為是ㄌㄚˋㄙㄚˇ欸」。

也有網友提到，「叻有兩個讀音，ㄌㄧˋ跟ㄌㄜˋ，我都唸ㄌㄜˋ沙鍋」、「你可以去糾正你姪子了，我們唸樂的讀音，因為是音譯自馬來文的Laksa喔，在新加坡和馬來西亞說麗沙，沒有人知道是什麼」。