91歲嬤長7公分巨角！媽祖開「仙界轉診單」 指定彰化醫師救她

媽祖指定唯一醫師！彰化一名91歲阿嬤罹患罕見疾病，手臂長出快7公分的「皮角」，其家屬原本安排到台北看病，結果卻意外收到媽祖的「仙界轉診單」，神奇的過程也讓院內醫師感到不可思議。

醫師黃漢斌日前在臉書上發文，表示一名91歲阿嬤走進診間時，就算右前臂被紗布包紮著，也難掩詭異的病灶。原來阿嬤手臂上長了長7公分、寬4公分的角，讓年輕醫師們在教學門診露出驚訝又好奇的表情。

沒想到，家屬接著遞上一張「仙界轉診單」，其家屬原本安排到台北治療，但桃園龍德宮的四媽（媽祖）卻指名一定要找彰化秀傳醫院的黃漢斌醫師，這時診間的年輕醫師眼睛瞪得更大了，嚇壞直呼「老師你還認識台北的媽祖啊？」

黃漢斌坦言自己只參與過彰化南瑤宮和鹿港天后宮的回鑾抬轎活動，台北算是人生地不熟；倒是媽祖為護國女神，應該沒什麼是她不知道的。他趕緊惡補有關媽祖的資訊，才知道這是被稱為有智慧的「讀書媽祖」，有企劃及文筆的能力，負責命理、功名、取名，上知天文下知地理，因此可以為信徒解惑改運。

家屬表示「四媽還說，該做什麼檢查、何時開刀，都聽黃醫師的」。黃漢斌向年輕醫師說明，這是角質過度增生的病灶，叫「皮角」（cornu cutaneum），雖然很罕見，但三不五時還是會在醫學期刊中看到一些個案報告。他也透露「皮角」在歷史上與許多關於魔鬼和魔法的神話奇幻故事有關，擁有大皮角的人常被認為遭到「迫害」、害怕成為「魔鬼」，甚至被當作吸睛的目標在馬戲團中表演。

此外，黃漢斌解釋皮角好發「暴露在陽光」的部位，像是面部、頭皮、耳廓、鼻子、前臂和手背，是緻密過度角化物質的錐形突起，類似於動物的角，但不像動物那樣具有中央骨核心。他表示雖然80%的病變與角基部的良性病變（如病毒疣或脂漏性角化症）有關，但仍有20%到30%的機會與惡性腫瘤有關，其中最常見的是鱗狀細胞癌。

黃漢斌後來搜尋「皮角」的歷史紀錄，發現倫敦外科醫生Everard Home於1791年被認為是最早描述皮角的人，最著名插畫則是1800年代初期，居住在巴黎的「寡婦迪曼奇」（the widow Dimanche）。黃漢斌沈浸在濃濃歐洲風情的歷史資料，再看著「四媽的轉診單」，「只能說治療『皮膚長角』就是個讓人充滿想像的奇幻旅程」。