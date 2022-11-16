熱炒店抗漲20年？「百元價」背後藏內幕 老饕點出這事實

熱炒店菜色眾多、價格便宜，是三五好友相約聚餐的好選擇。不過，有名網友好奇，「在萬物齊漲的年代，熱炒店憑什麼硬實力可以20年不漲？」，文章曝光後，網友們紛紛揭露，「變相漲價」的事實。

該名網友在PTT上以「 快炒店憑什麼二十年不漲？」為題發文，他表示20年前自己讀幼稚園時，經常聽到爸爸去外炒99喝完接他回家，轉眼20年後他出社會了，快炒店仍是有99元單品，令他很好奇，「在這萬物齊漲的年代，快炒店是憑什麼硬實力可以二十年不漲」。

文章曝光後，網友們紛紛點出原因，「蔥蒜變多了啊！菜縮水了」、「你點個三杯看看裡面有多少東西能吃」、「當然是量變少阿，重點是99熱炒又不是所有東西都99」、「快炒店是賺酒錢」「因為賣酒才是重點」、「越來越重鹹，一直吃飯，啤酒一直喝」。

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