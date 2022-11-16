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住旅館會把茶包和咖啡帶走嗎？ 他傻眼了：我媽連衛生紙都拿

聯合新聞網／ 綜合報導
大多數飯店都會提供備品。 示意圖／ingimage
大多數飯店都會提供備品。 示意圖／ingimage

不少人都有入住旅館和飯店的經驗，其中大多數業者除了提供一次性備品，也會擺放茶包和咖啡讓住客飲用。對此，昨（15）日一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「所以鄉民旅行時會打包回去給親友享用嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名網友在PTT上以「大家去旅館住宿退房時會打包茶包咖啡嗎」為題發文，原PO透露自己會先看是什麼品牌的茶包和咖啡，但通常都是入住當天就會喝掉了。不過，原PO有次入住五星級飯店，因為有提供膠囊咖啡機，所以房間內的茶包和咖啡都沒有用到。對此，原PO好奇詢問大家「所以鄉民旅行時會打包回去給親友享用嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「洗髮精和沐浴乳也帶走」、「都拿呀！錢早就算在裡面」、「會啊，喝了好喝就會把剩下帶走」、「當然啊！拿好拿滿，一次性備品都拿」、「有一次飯店放阿里山紅茶，有夠好喝就全拿了」、「會欸…還有清潔用品都拿」、「我媽連衛生紙都幹走，當初看到我媽這種行為覺得有點誇張」。

也有網友持不同想法，「不會，平常就沒有在喝茶包跟咖啡，家人帶回家也是放到天荒地老」、「剛開始會拿，但後來發現根本帶回家丟的」、「三合一或茶包不會，那些都廉價的」、「通常不會拿，因為很少喝」、「不會，有些感覺就很普通」、「很少，拿回家也都忘了泡」、「不會，除非是有牌子的，不然拿回去增加垃圾而已」。

最後，有網友提到，「我家的民宿是所有備品沒帶走都丟掉換新，不敢賭上一個房客有沒有做什麼」、「你不帶走也是清掉，不換新對下個客人不敬，你會用上個客人留下的嗎？」、「你不打包或是用掉，他們也會直接丟掉，畢竟他們會怕前一個人在裡面亂加東西」、「請全拿走，飯店人員方便直接補備品，不用檢查剩下的商品狀況」。

咖啡 PTT 民宿 住宿 房客

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