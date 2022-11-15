通勤族搭車聽整趟「小孩高分貝噪音」 網共鳴：家長都不管！

九合一大選日漸逼近，各陣營候選人都在做最後衝刺，媒體人「逆風的烏鴉」昨（15）日在臉書上發出關於「良性競爭、惡性競爭」的文章，更讚美國民黨的王鴻薇和徐巧芯，這兩個人的競爭模式是極其難得，可以當作未來的典範。

2022-11-16 13:21