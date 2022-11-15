通勤族搭車聽整趟「小孩高分貝噪音」 網共鳴：家長都不管！
在通勤期間，不少人喜歡戴上耳機聽音樂，或是閉目養神，享受個人休息時間，不過日前有位網友抱怨，他在搭乘火車時，整個車廂都是孩子的嘻笑聲，父母也不管，令他十分無奈。貼文曝光後，也引發許多網友共鳴，直呼「一堆家長都不管自己孩子」。
一名網友在臉書「爆怨2公社」PO出一張搭乘普悠瑪的照片，並寫下「整節車廂都是垃圾小孩的聲音，父母也不管」，抱怨孩童的吵鬧聲影響到車廂內的乘客，讓他感到十分無奈。
文章曝光後，吸引了快300則留言，有人直呼「現在恐龍家長越來越多，很多父母都不管，小孩跑來跑去，還會撞到路人」、「上次我去餐廳吃飯，後面一群大人、小孩都在吵」、「上次搭車，有個小孩整路都很大聲的喊說『媽媽我要吃東西、我要大便、我要怎樣怎樣』，媽媽就一直玩手機，讓人生氣」、「很多家長會說『他們只是小孩啊』」、「這種不管小孩的父母超多，被罵之後還會一秒爆氣」、「現在很多做父母的人，都放任小孩在公共場合鬼吼鬼叫，小孩受傷才怪別人，都是別人的錯，也不會想到會不會影響到別人。自私的父母也會生出自私的小孩！」、「真的很討厭這樣的父母，小孩不懂事，父母應該要管教，而不是放任不管來影響他人」。
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