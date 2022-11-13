快訊

誰爆料？檢警赴招待所連環爆 自稱檢舉人：真的不是我

4台人躲漁船偷渡至大陸...出海前遭查獲 仲介竟是退休警

台灣哪個縣市居住品質最高？ 鄉民點名「這城市」：遙遙領先

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文詢問，若不考慮工作因素，全台哪個縣市的居住品質最高呢？引發熱烈討論。 圖／美聯社
一名網友發文詢問，若不考慮工作因素，全台哪個縣市的居住品質最高呢？引發熱烈討論。 圖／美聯社

台灣22個縣市各有不同的特色，有些人喜歡住在大都市，有些人則偏好住在鄉下。對此，近日就有一名網友PO文表示，多數人住外地都是因為工作，但若不考慮工作因素，全台哪個縣市的居住品質最高呢？引發網友熱烈討論。

該名網友在PTT八卦版發文表示，大部分人住在外地的很大原因就是工作，讓他不禁好奇「全台灣那麼多地方可以住，如果今天不考慮工作因素，那台灣哪個縣市的居住品質最高呢？」

貼文一出，立刻掀起熱議，網友紛紛留言，「台東花蓮」、「花東最大缺點美食太少，生活機能真的比較差，宜蘭不錯，下雨往台北或花蓮跑都可以」、「桃園吧，地質最穩，離台北近」、「高雄路大又靠海又有機場，就是空氣很糟，可惜了」、「苗栗真的不錯，是真的在過生活」、「不考慮空氣品質選台中」。

另外，也有網友表示，「台北吧，機能最方便」、「有錢的話還是台北啊，大眾運輸、物質、醫療、美食都勝過其他縣市，唯一輸的就是天氣」、「生活品質有兩個重點指標，醫療跟教育，台灣只有一個城市遙遙領先，就是台北，台北的醫學中心量跟一流大學數量，海放其它城市不知幾條街」。

台灣 北市 台東 花蓮 桃園 高雄市 台中市 PTT

延伸閱讀

看CNN報導來台！外國正妹被店家「1舉動」逼哭：在美國不可能發生

竹科男友想買竹北房...她卻相中青埔有投資價值 網友答案一面倒

高雄在地美食慘輸？他提6屏東必吃品項 下秒遭內行人打臉

相關新聞

台灣哪個縣市居住品質最高？ 鄉民點名「這城市」：遙遙領先

台灣22個縣市各有不同的特色，有些人喜歡住在大都市，有些人則偏好住在鄉下。對此，近日就有一名網友PO文表示，多數人住外地都是因為工作，但若不考慮工作因素，全台哪...

他問「婚禮喜餅怎都是西式餅乾？」 內行網友揭傳統大餅缺點

挑選喜餅是新人在籌備婚禮期間很重要的一件事，除了外包裝的禮盒要如何設計，裡頭的口味選擇也是一門學問。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「近年婚禮喜餅怎麼都是西式餅乾？很少看到傳統大餅了」，而貼文曝光後也掀起討論。

業者地理差？他不解客運「高雄到桃園比台北貴」 內行解釋了

台灣往返南北的交通相當方便，不僅可以自己開車，還可以搭乘高鐵、台鐵、客運等。一名網友在臉書上發文，對於高雄到桃園比台北貴感到不解，而貼文曝光後也掀起討論，有內行網友熱心解釋。

有夠噁！高鐵乘客「光腳脫鞋踩椅背」網歪樓：阿姨色誘你

搭乘大眾運輸工具時，必須與其他乘客共乘，有網友抱怨先前搭高鐵時遇到隔壁乘客阿姨脫鞋光腳並踩在高鐵椅背後的網子上，令他直呼「有夠噁」，許多網友也粉分表示此舉很沒水準。

「姊夫的姊夫」叫什麼？上千網友燒腦答不出 內行曝正解

在家族團圓聚會時，碰到了不熟的親戚，腦袋總是會一片亂「我該怎麼稱呼？」。近日有一名網友詢問「姊夫的姊夫」該怎麼稱呼，結果上千網友都叫不出來，不過有網友也認真分析，其實叫「姑丈」是最正確的方式。

父預告兒成年時要帶去體驗社會「轉大人」 母提醒：套子戴好

每個家庭都有不一樣的家庭教育，有未滿18歲的男網友在網路上分享，爸爸預告將在他成年時要帶著去「轉大人」，媽媽也沒有反對，甚至提醒「套子記得要戴好」，教育理念在於「讓小孩知道這社會的好與壞」，不過網友評價兩極。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。