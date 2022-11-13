台灣哪個縣市居住品質最高？ 鄉民點名「這城市」：遙遙領先

台灣22個縣市各有不同的特色，有些人喜歡住在大都市，有些人則偏好住在鄉下。對此，近日就有一名網友PO文表示，多數人住外地都是因為工作，但若不考慮工作因素，全台哪個縣市的居住品質最高呢？引發網友熱烈討論。

該名網友在PTT八卦版發文表示，大部分人住在外地的很大原因就是工作，讓他不禁好奇「全台灣那麼多地方可以住，如果今天不考慮工作因素，那台灣哪個縣市的居住品質最高呢？」

貼文一出，立刻掀起熱議，網友紛紛留言，「台東、花蓮」、「花東最大缺點美食太少，生活機能真的比較差，宜蘭不錯，下雨往台北或花蓮跑都可以」、「桃園吧，地質最穩，離台北近」、「高雄路大又靠海又有機場，就是空氣很糟，可惜了」、「苗栗真的不錯，是真的在過生活」、「不考慮空氣品質選台中」。

另外，也有網友表示，「台北吧，機能最方便」、「有錢的話還是台北啊，大眾運輸、物質、醫療、美食都勝過其他縣市，唯一輸的就是天氣」、「生活品質有兩個重點指標，醫療跟教育，台灣只有一個城市遙遙領先，就是台北，台北的醫學中心量跟一流大學數量，海放其它城市不知幾條街」。