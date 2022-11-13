快訊

美期中選舉／民主黨保住參院 拜登不至完全跛腳

業者地理差？他不解客運「高雄到桃園比台北貴」 內行解釋了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO對於「高雄到桃園比台北貴」感到困惑。圖擷自爆廢公社公開版
原PO對於「高雄到桃園比台北貴」感到困惑。圖擷自爆廢公社公開版

台灣往返南北的交通相當方便，不僅可以自己開車，還可以搭乘高鐵、台鐵、客運等。一名網友在臉書上發文，對於高雄到桃園比台北貴感到不解，而貼文曝光後也掀起討論，有內行網友熱心解釋。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從照片中可以看見板子上大大寫著「國光現在票價」，下面依序有台北480元、台中250元、桃園500元。然而，板子的最下面除了有服務專線，還有高雄車站的電話，因此可以推論原PO拍照的地點是在高雄。對此，原PO感到困惑，為什麼高雄到台北，反而比高雄到桃園還便宜，因此在貼文中寫道，「數學沒學好，還是地理沒學好？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「第一次搭客運嗎？台北台中高雄的票價都是相對便宜」、「台北直達，桃園要從中壢下交流道，走平面道路到桃園…記憶中小時候搭中興號就這麼走的」、「覺得吃虧就搭去台北不就好了」、「誰才是笑話…讓我們繼續看下去」、「桃園里程數比較長，比較貴」、「簡單說就是路線有沒有做優惠，跟什麼距離完全沒關係」。

也有內行網友解釋，「越遠不一定比較貴，還要考量路線競爭力，還有不同路線業者的不同市場定位」、「供需法則問題，跟里程沒有絕對關係，不是所有經濟問題都是1+1等於2」、「市場學沒學好，票價是以里程、出車數量、搭車人數的需求量預估與調整，而非單純地區遠近」、「到台北的車幾乎每班坐滿，成本也就拉低；反觀如果到桃園有一半的班次坐不滿，成本本來就會反應在票價」。

爆廢公社 高雄車站 票價 客運

延伸閱讀

驚見中藥處方箋上2字嚇壞！患者嚇「狗的脊椎？」 醫師解釋了

高雄在地美食慘輸？他提6屏東必吃品項 下秒遭內行人打臉

「姊夫的姊夫」叫什麼？上千網友燒腦答不出 內行曝正解

台北國軍英雄館「住1晚7元」！46年前收據曝光 過來人哭了

相關新聞

業者地理差？他不解客運「高雄到桃園比台北貴」 內行解釋了

台灣往返南北的交通相當方便，不僅可以自己開車，還可以搭乘高鐵、台鐵、客運等。一名網友在臉書上發文，對於高雄到桃園比台北貴感到不解，而貼文曝光後也掀起討論，有內行網友熱心解釋。

有夠噁！高鐵乘客「光腳脫鞋踩椅背」網歪樓：阿姨色誘你

搭乘大眾運輸工具時，必須與其他乘客共乘，有網友抱怨先前搭高鐵時遇到隔壁乘客阿姨脫鞋光腳並踩在高鐵椅背後的網子上，令他直呼「有夠噁」，許多網友也粉分表示此舉很沒水準。

「姊夫的姊夫」叫什麼？上千網友燒腦答不出 內行曝正解

在家族團圓聚會時，碰到了不熟的親戚，腦袋總是會一片亂「我該怎麼稱呼？」。近日有一名網友詢問「姊夫的姊夫」該怎麼稱呼，結果上千網友都叫不出來，不過有網友也認真分析，其實叫「姑丈」是最正確的方式。

父預告兒成年時要帶去體驗社會「轉大人」 母提醒：套子戴好

每個家庭都有不一樣的家庭教育，有未滿18歲的男網友在網路上分享，爸爸預告將在他成年時要帶著去「轉大人」，媽媽也沒有反對，甚至提醒「套子記得要戴好」，教育理念在於「讓小孩知道這社會的好與壞」，不過網友評價兩極。

大選不提政見只互揭瘡疤！他怨「選得很Low」：回家不知投誰

九合一選舉將於本月26日登場，有網友抱怨「這次選舉很Low」，他發現政治人物幾乎都不認真提政見，沒有「未來感」，反而一直狂打其他候選人「出過什麼包」，或是討論論文抄襲，他無奈表示，特地訂票打算返家投票，卻根本不知道該投給誰。

新竹雙寶媽騎車三貼遭開單 她氣炸反問警「難道你沒小孩？」

台灣的機車密度相當高，不少上班族都仰賴機車通勤，也有些父母不管天氣好壞，每天都要騎車接送孩子上學。昨（10）日一名新竹媽媽在臉書上發文，提到自己騎機車「三貼」載小孩，結果卻被警察開單，而貼文曝光後也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。