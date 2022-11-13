業者地理差？他不解客運「高雄到桃園比台北貴」 內行解釋了

台灣往返南北的交通相當方便，不僅可以自己開車，還可以搭乘高鐵、台鐵、客運等。一名網友在臉書上發文，對於高雄到桃園比台北貴感到不解，而貼文曝光後也掀起討論，有內行網友熱心解釋。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從照片中可以看見板子上大大寫著「國光現在票價」，下面依序有台北480元、台中250元、桃園500元。然而，板子的最下面除了有服務專線，還有高雄車站的電話，因此可以推論原PO拍照的地點是在高雄。對此，原PO感到困惑，為什麼高雄到台北，反而比高雄到桃園還便宜，因此在貼文中寫道，「數學沒學好，還是地理沒學好？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「第一次搭客運嗎？台北台中高雄的票價都是相對便宜」、「台北直達，桃園要從中壢下交流道，走平面道路到桃園…記憶中小時候搭中興號就這麼走的」、「覺得吃虧就搭去台北不就好了」、「誰才是笑話…讓我們繼續看下去」、「桃園里程數比較長，比較貴」、「簡單說就是路線有沒有做優惠，跟什麼距離完全沒關係」。

也有內行網友解釋，「越遠不一定比較貴，還要考量路線競爭力，還有不同路線業者的不同市場定位」、「供需法則問題，跟里程沒有絕對關係，不是所有經濟問題都是1+1等於2」、「市場學沒學好，票價是以里程、出車數量、搭車人數的需求量預估與調整，而非單純地區遠近」、「到台北的車幾乎每班坐滿，成本也就拉低；反觀如果到桃園有一半的班次坐不滿，成本本來就會反應在票價」。