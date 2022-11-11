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父預告兒成年時要帶去體驗社會「轉大人」 母提醒：套子戴好

聯合新聞網／ 綜合報導
夜店示意圖。圖／ingimage
夜店示意圖。圖／ingimage

每個家庭都有不一樣的家庭教育，有未滿18歲的男網友在網路上分享，爸爸預告將在他成年時要帶著去「轉大人」，媽媽也沒有反對，甚至提醒「套子記得要戴好」，教育理念在於「讓小孩知道這社會的好與壞」，不過網友評價兩極。

原PO在Dcard表示，明年將滿18歲，40多歲的爸爸有天突然說，「年滿18要帶自己去『長大人』，也要去夜店、酒店」，而原PO父親的教育理念在於，讓孩子知道現在社會的險惡，以免在未來吃虧，因此主張「先看世面」，不過令原PO感到驚訝的是，媽媽竟然沒有反對，甚至提醒「套子記得要戴好」。

原PO姊姊之後也補充分享，她年滿18歲時，爸爸也曾帶自己去過夜店並教導如何喝酒，目的在於上大學社交變多後，若朋友約去夜店，不會不勝酒力而吃虧，也能清楚自身酒量，並表示「也不會有男生帶我去夜店，開了香檳而覺得新鮮，因為我爸帶我去夜店也都會開香檳」。

有網友表示，「你們家很酷」、「我覺得能夠早點分清楚就好，出社會很多眉角是要自己體會的」、「比歐美還歐美的歐美式教育」、「能去見識見識不錯啦，但現在這個年代，不需要為了談公事跑酒店了」、「開明的家庭，心態永遠年輕的家長，是很令人羡慕的」。

也有人認為，「不懂哪裡羨慕，絕對不會選擇一個父親會帶著孩子一起去聲色場所還沾沾自喜的人當伴侶」、「你們家就是很開放的教育，很少亞洲家庭會這樣，好壞我也不太清楚」、「有點誇張…嫖妓就嫖妓，上面留言的還說開明」、「我是不懂為什麼有家長會假定自己兒子未來會一定會接觸到聲色場所」。

Dcard 夜店

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