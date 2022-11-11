新竹雙寶媽騎車三貼遭開單 她氣炸反問警「難道你沒小孩？」

台灣的機車密度相當高，不少上班族都仰賴機車通勤，也有些父母不管天氣好壞，每天都要騎車接送孩子上學。昨（10）日一名新竹媽媽在臉書上發文，提到自己騎機車「三貼」載小孩，結果卻被警察開單，而貼文曝光後也掀起討論。

一名媽媽在臉書「新竹爆料公社」上發文，她表示昨日騎機車載一個4歲和一個5歲小孩，沒想到卻因為三貼行為，被警察開了一張罰單。原PO當下對警察說，「並不是每個人家裡都有汽車，我有兩個小孩，而且家裡又沒汽車，難道騎機車就沒有載小孩的權利嗎？」

不過，對方卻假裝沒有聽見，原PO又補了一句「難道你沒有小孩嗎？」警察這時才開口回答，「我就是沒小孩」。原PO感到非常不滿，因此在貼文最後寫道，「我以今天的經歷告訴大家，如果家裡沒汽車，千萬別生小孩。想請問大家家裡有兩個以上小孩，且家裡又沒汽車的人，是怎樣接送小孩的？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友都很同情原PO，「爛政府又爛規矩，一點都不體恤民生」、「天啊…竟然會被開單，我一直都三貼，還好有一個比較大了，可以自己走回家」、「我每天都三貼送小孩上學，感覺特別溫馨」、「我也會三貼，是因為騎機車比較方便」、「小時候老媽也是三貼載我跟姐姐上小學…並不是每個家庭都能買四輪」。

不過，也有網友認為違規就是事實，「三貼是事實，可以分兩趟載」、「違規三貼跟有沒有小孩、有沒有汽車沒關係，希望在孩子面前不要有不良示範」、「妳的確違規在先，警察不開妳單是通情達理，但不該視為理所當然」、「違規就違規，怎麼這麼多理由」、「為了妳跟小孩的安全，支持警察開罰，可以分次接送或搭交通車」。