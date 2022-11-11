只會用側翼打選戰？ 網酸3大優勢：出事就能秒切割

近年政壇上流行「側翼粉專」，以代表某種意識型態的言談風格影響選民，進一步達成政治人物的選舉目的。PTT網友不解「為何一直用這種招數？」內行人則直言「有用、便宜、不沾手，出事還能切割」。

一名網友在PTT發文表示，「大家不覺得這次選舉很Low嗎？我承認之前都聽信側翼的宣傳，但到今天看到了翻車現場，之前也不是沒有過，只是為何會一直用這種招數？然後還有人認為這是正常的？有沒有選舉只剩用側翼的八卦？」

其他網友紛紛留言「因為有用」、「好用又不沾手」、「死忠不思考的很多」、「讓我們有請網軍觀察家，苦無跟大家分析」、「FB很容易營造同溫層，搭配媒體一條龍，事後出事又切割掉」、「因為側翼被反殺就切割就好，狠一點直接變沒穿內褲，但是對黨本身不痛不癢」。

還有網友留言「塑造仇恨真的比較快，選舉超有效能」、「受眾都是低端，拿不出政績，全是弊案」、「抗中保台、側翼造假、中介法，民進黨法寶」、「因為側翼最省錢阿，而且有效，以前都民進黨自己打，現在都側翼在打，出事可以說是側翼，跟我無關」、「不髒手可割可棄，不用嗎？」