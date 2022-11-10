想開車門「鄰車停太近」爆氣 PO網後風向逆轉：黑車錯在哪？

一名網友9日在臉書貼文抱怨，一台黑色汽車車主將車停得離自己的車太近，導致2車間距過小難以開門上車，最後透過廣播通知黑車車主來移車，沒想到網友意見卻一面倒狂酸原PO，為黑車車主叫屈。

一名網友在臉書「爆怨公社」社群貼出照片，照片顯示原PO在板橋大遠百B3停車場，左側為一輛銀色轎車，而右側則是黑色轎車，兩車之間相隔頗近。

原PO在文章開頭就飆罵「這水準？和素質？」，並抱怨她已請服務人員廣播兩次以上，自己和老公在悶熱的百貨公司地下停車場等了半小時，沒想到黑色轎車車主「慢悠悠的來」、「一句不好意思都沒有」，之後默默的把車開走。

原PO還抱怨，因為此事導致自己和家人最後一班高鐵趕不上，讓她「真的覺得很賭爛」，最後還氣得表示「祝福你出門永遠找不到車位，洗完車就下雨沾到鳥屎！」。

沒想到許多網友不但沒幫原PO說話，反而表示「車主停在車格內有錯了嗎？」、「妳有辦法錯過班車那是妳的問題」、「有超出格子嗎？ 妳的車沒後門？」、「停得很好，沒毛病啊！」、「詛咒真的很不應該」、「千萬不要刪文」、「黑車錯在哪」。

網友指出「人家停車格內有什麼問題，大遠百走過去高鐵站也不用幾分鐘的事，困難在哪？」、「板橋大遠百到板橋火車站下去搭高鐵，妳有辦法錯過班車那是妳的問題，走路也不用10分鐘」，網友意見幾乎與原PO相左，而目前該文章已從「爆怨公社」撤下。