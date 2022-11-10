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外勞午餐預算僅40元？徵便當貼文惹議 真相卻讓人「長知識」

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣的便當文化並非所有外國人都能接受。 圖／Ingimage
台灣的便當文化並非所有外國人都能接受。 圖／Ingimage

各國都有不同的飲食文化，台灣人觀念中的佳餚，不一定能為外國人接受。一則在臉書社團徵求便當合作廠商的貼文，乍看之下對外籍移工非常不友善，背後隱藏的真相卻令人意外。

日前在臉書社團「嘉義綠豆大小事」出現一則貼文，內容是要徵求可以長期合作的外送便當商家，開出的預算為60個80元便當，和20個40元便當，而後者還特別標註「不需要主菜，外勞要吃的」。

一篇徵求外送便當貼文，引發網友對移工飲食文化的討論。 圖擷自「爆料公社」
一篇徵求外送便當貼文，引發網友對移工飲食文化的討論。 圖擷自「爆料公社

此貼文被轉到臉書粉專「爆料公社」後，第一時間引發不少批評，部分網友認為這種差別待遇太過分，「這個雇主苛刻外勞，合作只會倒霉吧」、「40元，可能只有白飯拌醬油還不能加肉燥」、「要人家幹最累的活，又給人家較差的伙食，這台灣老闆好棒棒」、「為什麼連便當都要搞歧視」，更有人罵此舉太惡劣、丟台灣人的臉。

不過另一派聲浪隨後湧出，許多接觸過移工的網友跳出來解釋，這其實是「避免浪費」的合理做法，「我看公司的便當，有些外勞不吃雞排都丟掉」、「很多外勞不喜歡吃的，他們只要白飯多，其他菜根本吃不合口」、「這是真的喔，公司很多越勞，都不吃肉的，雞腿、雞排都倒掉」。

還有網友進一步說明，移工最在意的是「白飯」，「他們喜歡自己叫外面的，他們要的是飯不是菜」、「公司外勞都嫌這邊便當不好吃，常常都自己自備料，只要白飯」、「很多都是請雇主提供一般菜飯便當，然後剩下的差額補貼給他們自己買菜帶來公司吃」、「我見過的外勞幾乎不吃台灣主菜，一般都吃魚比較多」、「外勞有信仰文化習俗等等問題，每個國籍可能都有不少禁忌，所以外勞便當都是去主菜」。許多人才恍然大悟，原來有些事情不能只看表面。

移工 便當

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