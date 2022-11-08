影城「加價10元送飲料」網友氣炸喊受騙 內行人曝原因：和拆帳有關

看電影時偶爾會想配點爆米花和飲料，但若被近乎「強迫」的方式推銷餐點，難免造成顧客觀感不佳，近日一名網友在臉書社團「爆料公社」抱怨自己看電影時幾次被迫多拿一杯「假免費」的飲料，貼文一出引起共鳴，也有內行網友解釋影城之所以用此手法推銷的原因。

網友表示，他在上個月初到知名影城看電影，結帳時售票員向他收取300元，並表示可憑票兌換一杯飲料，當時他就已產生疑惑，明明官網上的票價是290元，質疑店員擅自幫他加10元升級，不過因為已經結帳，所以他也沒多說什麼。

當天看完電影、用完晚餐後原po決定再看一場電影，買票時他明確地向店員表示不想加購飲料、只想單買票，卻遭售票員拒絕：「現在買一張票就是300元附飲料。」他質疑，為何網路上票價寫290，到現場卻要付300，於是他改以強硬態度表示前一場電影的飲料還沒喝完，懷疑這根本就是在強迫推銷，售票員才改變態度表示可以幫他用290元結帳。

網友氣不過，到影城官網客訴，客服隨即致歉並表示會加強員工訓練，還贈送一張電影票，令他感受到誠意。不過日前他再到同一家影城消費，店員又使用同樣手法，每人的票價為310元，但因為當時已很接近電影放映時間，所以他沒有在現場向售票員反映，但對影城感到非常失望，希望不肖業者別再繼續吃消費者豆腐。

貼文一出，釣出不少有過類似經驗的網友：「所以我比較喜歡自助售票機台就是這樣」、「以前去信義區看電影也是強迫買套票」、「先說不用加購，後來看看金額才發現根本是兩回事」、「單買爆米花+飲料快500多，結帳後說會送一條毛巾，結果仔細看發票，才知道毛巾也要錢的，根本話術騙人」。

另外，也有網友解答影城業者這麼做的原因，不單單只關乎營業額，「電影院與片商拆帳的問題」，若單買一張票300元，影城必須將這些錢和片商分潤，但如果花10元加購飲料，電影票上價格會寫成230元電影+80元飲料，對消費者而言只多花10元，但對影城來說他們省了70元的額度不用和片商分潤。