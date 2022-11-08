「車停騎樓」遭檢舉上千次 網友討拍不成反被譏：違規還大聲？

不少民眾為了方便會將車輛停在騎樓，近日有民眾在網路上發文表示，整條路的居民30多年來都習慣把車停在自家透天厝騎樓，近期卻出現「檢舉魔人」瘋狂針對騎樓車輛檢舉，10月份合計檢舉多達1300次，令附近居民相當無奈。然而，貼文一出，不僅「討拍」失敗，還反遭網友大酸：「30幾年了，行人還是只能走在大馬路上，我才同情他們。」

該名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，住在同一條路上的居民30多年來習慣在「自己的合法建地內透天厝騎樓」停車，彼此相安無事。某天突然出現檢舉達人，只要看到當地騎樓停車就照三餐報案，上個月的檢舉次數還超過1300次，原po無奈直呼「擾民」。

發文的網友替同區居民抱屈：「重點是都有在繳稅，都是自己建地內還會受罰，也沒辦法去請人變更建照成非騎樓…怎麼自己家門口不能停車…真的不懂…。」

貼文一出，多數網友撻伐的對象不是「檢舉魔人」，而是已違規多年而不自知的居民：「30幾年了，行人還是只能走在大馬路上，我才同情他們」、「難怪台灣不會進步，只要自己方便，違規無所謂」、「沒被開單不表示就是合法」、「你們已經賺了30多年的停車費了吧？」。

其實依照《道路交通管理處罰條例》規定，騎樓、人行道係供行人通行使用，除依第90-3條道路主管機關所設置必要標線範圍內之外之人行道，即屬禁止停車處所。也有網友解答，其實一樓原本的室內空間應作為車庫，不過台灣民眾大多會將一樓作為客廳，而若當初蓋房子時將一樓的部分土地規劃為騎樓，就可換得容積率補償和地價稅減免。

網友也提出想繼續將自家車輛停在門前又不會被檢舉的方法：「花5萬申請建物變更，一樓變更為車庫，車停到一樓裡面，就ok了啊。」

此外，大法官曾釋憲表示，騎樓建造的用意是為了讓大眾通行，（土地）所有人雖有管理、使用、收益、處分之權能，但利用空間時原則上不得有礙通行。在台灣騎樓究竟能不能停放車輛，目前仍處模糊地帶。