機車騎士等紅綠燈也沒閒著 網曝最狂阿伯公然DIY

許多民眾為了趕著上班，經常沒空吃早餐，近日就有網友目睹一名機車騎士趁著紅燈間隙拿出飯糰狂嗑，騎到下一路口又繼續吃。豈料貼文一出，許多網友不以為意，還曝光更多機車族的驚人之舉，包括看書、吃泡麵、抽菸等等，甚至有人曾目睹阿伯公然在座位上打手槍。

一名PTT網友分享，他在上班途中驚見一名機車騎士邊等紅綠燈邊吃早餐，每遇到一個紅燈路口，就拿出來繼續吃，他吃驚道，「以前有看過有人等紅綠燈的時候從車廂拿出東西之類的，沒想到現在有人在吃飯糰，只是那邊路邊很多地方在施工感覺吃下不少沙子」，該網友更好奇問，是否有人觀察過機車騎士在等紅綠燈時都在做些什麼。

不少機車族表示，趁等紅綠燈時吃早餐其實很常見，「吃早餐我也會，但會吃到頭痛，安全帽壓著」、「我也邊騎車邊吃早餐過」、「大學的時候，下課為了要趕打工，又因為肚子餓，蠻常一邊騎車一邊吃麵包」、「有的公司規定不能吃早餐，可能趕上班吧」、「畢竟不是每個人都是坐辦公室，可以邊吃邊上班」。

網友們也紛紛分享自己看過的奇葩例子，「抽菸、吃檳榔、吐個血、滑手機、摸大腿」、「最討厭的就是抽煙，不知道邊騎車邊抽菸的人在想什麼...」、「遇過看小說的，整本那種，一邊騎還會一邊看」、「我看過打手槍的，傾盆大雨停紅燈時，一個阿伯在我斜前方，手一直在跨部抽動，但有雨衣擋住沒看到器官」、「我看過邊騎腳踏車邊吃泡麵，以為看錯回頭確認好幾次」、「以前看過阿伯在看報紙」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康