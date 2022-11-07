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男開車2小時到屏東買洋蔥 得知1真相怒了：乾脆台南買就好

聯合新聞網／ 綜合報導
台南一名男子想念屏東的洋蔥，於是驅車2個多小時到當地購買，怎知買完後得知「產地真相」當場氣炸。圖擷取自爆料公社
台南一名男子想念屏東的洋蔥，於是驅車2個多小時到當地購買，怎知買完後得知「產地真相」當場氣炸。圖擷取自爆料公社

產地現買最好吃！近日台南一名網友由於懷念屏東的在地洋蔥，於是驅車2個多小時到屏東車城購買，沒想到買到的竟都是「進口洋蔥」，讓他直呼受騙，「要買進口洋蔥，我不會自己在台南傳統市場買就好了嗎？」

這名網友在臉書社團「爆料公社發文表示，他因為想念車城的洋蔥、皮蛋、鹹鴨蛋，特地開了2個小時的車到屏東車城福安宮周邊購買，成功買到後，他還PO上網炫耀，未料被網友當場打臉，「當地現今販售的洋蔥並非真正車城附近所生產的，而是進口洋蔥」，原PO立刻向當地攤商詢問，對方也表示「都是進口的，現在（車城）這邊的洋蔥剛剛種植，所以全是進口洋蔥」。

原PO聽了攤商的回應後大受打擊，直言自己彷彿有受騙的感覺，「要買進口洋蔥，我不會自己在台南傳統市場買就好了嗎？」但他也笑虧是自己社會經驗不足，才會上演這一齣烏龍戲碼。

網友聽了原PO的故事後不禁笑了，紛紛留言「就像甲仙沒有產芋頭一樣」、「車城洋蔥產季是3月到9月」、「竹山的地瓜也是從大肚山這裡的，當地的地瓜不會用紅包網袋裝」、「所以去拉拉山買水蜜桃也是一樣，都是山下運到山上賣」。

爆料公社 洋蔥 傳統市場

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