超噁！家長帶孩子用餐食物灑滿地 餐桌下更驚見「尿布」

各行各業都有辛苦之處，有在餐飲業服務的網友遇到有家長用餐完後把小孩的尿布丟在餐桌下，令他非常傻眼，許多人也直呼「超沒水準」。

有網友在Dcard上發文表示，自己本身做餐飲業，所以懂做餐飲的辛苦，小朋友吃飯難免會弄髒用餐環境可以體諒，但他抱怨有家長帶小孩吃飯卻吃得滿地都是，甚至地上還有換下的「尿布」，令原PO非常傻眼。

原PO直呼「這不是小孩的問題了，是家長到底有沒有在管？」他無奈，尿布都能丟在地上真的是第一次看到，桌子、椅子都是各種食物，清理就花了5至10分鐘，重點是還發生在假日很忙的時候。

不過也有其他做餐飲業的網友分享，先前有個媽媽帶兒子來吃飯，結果小孩不小心把湯打翻，媽媽就帶著小孩來道歉，並對兒子說「自己跟姐姐說『對不起我把湯打翻了，可不可以幫我』」，最後還請小孩來道謝，直言家教的重要性。

許多網友紛紛表示，「只能說現在很多家長真的水準很低」、「我做全聯遇過客人硬要帶狗進來，然後讓狗在店裡尿尿」、「之前做餐飲業還有遇過尿布塞飲料杯裡的，超誇張」、「這種客人真的超級沒水準的」、「我想到我大一去早午餐店打工，也是有沒品客人直接把小孩尿布放在桌上」。