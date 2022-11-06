他經過騎樓全身沾滿二手菸味 怒問「能不能檢舉？」眾人搖頭

二手菸味惱人又造成健康問題，有網友以「騎樓抽菸到底能不能檢舉？」為題詢問，根據現行法規可以向所在地衛生局檢舉或撥打免付費專線（0800-531531）洽詢，不過許多網友紛紛直搖頭說「沒有用」。

有網友在Dcard發文抱怨，討厭無視禁菸告示的人，如有騎樓座位的咖啡廳，常常坐一排人在抽菸，菸味飄散至整個人行道，地上也都是菸灰、菸蒂，諷刺的是柱子上禁菸標誌有貼跟沒貼一樣，因此詢問網友是否有檢舉過或檢舉成功的案例。

根據菸害防制法規定，禁菸場所多屬公共場所或三人以上的室內工作場所，並依規定應該在場所入口處張貼明顯的禁菸標示。但原則上，像私人住家、馬路、騎樓、半戶外開放空間的餐飲場所，都沒有限制不得吸菸。

據衛福部國民健康署網站的檢舉流程，可以就近向所在地衛生局檢舉或撥打菸害諮詢及檢舉服務免付費專線（0800-531531），檢舉各類菸害違規案件，並提供「檢舉人」之基本資料（如姓名及聯絡方式等），及「被檢舉人」相關違法事證（如數位照片、錄影檔案）、違法事實、時間、地點及相關項目。

許多網友紛紛回覆，「很難啦，檢舉過，根本沒有用」、「可以檢舉啊，但你要怎麼知道他是誰？」、「都沒人在管的，買個東西都要沾到味道超煩」、「可以打電話直接請當地的衛生局還是環保局來開單或勸導，但要看各地做法不一」、「正常啊，醫院都一堆人在抽了」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康