對待過陸資企業的人有敵意嗎？ 華為老鳥曝哀傷內幕：千萬別

隨著景氣越來越差，工作日漸難找，許多人也降低自己對理想公司的期望。日前一名網友在網路上發文，好奇詢問大家是否會在意公司是陸資企業？對此，一名網友回文，他坦言「不要對去過陸資公司的人有敵意，很多人都是為了養家活口不得已」。

日前一名網友在PTT上以「大家會在乎公司是陸資企業嗎？」為題發文，原PO透露自己最近打算跳槽，同時也發現陸資企業的在台分部，起薪都會比台廠還高，月薪大多都是10萬以上，年薪算下來相當可觀。原PO提到像是華為、聯想、中興、比亞迪、立訊、浪潮等，在台灣都設有據點。

在貼文的最後，原PO好奇詢問「大家會因為公司是陸資企業，所以會有所卻步嗎？董事長也是中國人的企業，還是求職時不會特別去考慮到這點，只看薪水高低呢？因為陸資企業確實都比較敢開」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友都表示自己會在意，「會，除非超大型企業，然後錢也夠多」、「我只幫台灣企業工作」、「陸資就是利用完就丟，本來看到陸資就會三思」、「如果還要生活在台灣，建議不要考慮陸資」。

也有網友持不同想法，「大間的很穩啦，多少人都待過了」、「做過在台陸資感覺沒差，同事都台灣人」、「不會，因為陸資幫我墊高薪水，現在轉到外商薪水才可以談更高」、「陸商會用相對高一點的薪資挖人，所以實力都不會太差」。

對此，一名網友回文，他認為每個人的選擇都不同，對於薪資和職業生涯的重視程度也不一樣，所以這個問題很難有標準答案。不過，原PO表示在一個情況下有標準答案，「當你中年失業找不到工作的時候，陸資企業給offer，半夜都要爬起來接offer」。

原PO坦言人到了中年就很可憐，常常利用完就被裁員，接著就很難找到新工作，「又有一堆貸款、信用卡帳單、生活開銷、養小孩等，沒工作行嗎？」原PO提到這時陸資企業的錄取通知就像救命符，「所以不要對去過陸資公司的人有敵意，很多人都是為了養家活口不得已」。

原PO提到自己離開華為一段時間後，才發現很多人都曾經待過陸資企業，但那群人平時都不願提起那段經歷，「很簡單，要不是因為中年失業沒工作，但是又必須養家糊口，誰會願意糟蹋自己去幫少年班抬轎，還有可能被業界封殺的風險」。

最後，原PO也補充「當然，我說的是我身邊的人，還有另外一群就一直在陸資企業裡頭跳來跳去，甚至在大陸開公司等，所以說每個人的選擇都不同，沒有標準答案」。

貼文底下引起網友共鳴，「推，每種選擇背後都是綜合考量」、「不就是為了生活？而且相比之下，陸資給的相對有競爭力許多」、「只是想幫小孩繳個安親班費用，錯了嗎？」、「只是簡單找個工作有收入，也要被一大堆人貼標籤…真的沒必要」。