廁所「高科技感應燈」熄了怎開？ 過來人超尬：像演唱會把手舉高

隨著環保意識逐漸抬頭，越來越多人開始呼籲省水和省電，其中不少地方都把電燈改成感應式。日前一名網友在網路上發文，貼出一張廁所的公告，提醒民眾若電燈熄了，記得要「慌張地動一下」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，公告上寫道「本廁所使用高科技感應燈，若燈熄了請慌張地動一下，就會再度亮起！」雖然公告寫得相當清楚，但民眾也好奇「究竟動一下的程度要多慌張？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「便利商店很多這種的，尿到一半還要把手舉高在那邊揮，搞得跟演唱會一樣」、「我曾在某超商等廁所，聽到裡面的人邊拉邊拍手，還覺得很有事，結果輪到我就跟著拍手了，出來時完全不想面對下一個人…」、「有喔！我碰過聲控的感應燈，上個大號要一直出聲音」。

也有網友提到，「這種燈很便宜，只是感應動態而已，一點也不高科技」、「貼心小提醒，要很慌張哦，不然感應不到」、「還好不是聲控的，不然要一直拍手」、「最可怕的是沒有動，但是燈卻亮了」、「看過最好笑的標語」、「省電費就省電費，說什麼高科技」、「想知道要多慌張才會亮」。