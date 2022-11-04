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KTV排行榜大陸歌佔一半 網驚「周杰倫18年前神曲」排第7名

聯合新聞網／ 綜合報導
KTV是不少人的聚會場地首選。 示意圖／ingimage
KTV是不少人的聚會場地首選。 示意圖／ingimage

KTV是不少人的聚會場地首選，就算不知道要點什麼歌曲，也能參考排行榜進行點播。日前一名網友在網路上發文，發現KTV的「國語點播排行」，周杰倫18年前發行的一首神曲還排在第7名，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「驚！打開KTV點歌排行榜一半是對岸歌手！」為題發文，原PO表示最近和公司20幾歲的同事們聊天，好奇大家最近都在聽什麼歌。沒想到，原PO查詢點歌排行榜後，發現前10名的歌單中有一半都是中國歌曲，第一名是大陸歌手小阿七的《從前說》，而周杰倫勉強擠進前10名，蔡依林和張惠妹都不見了，令他直呼「時代真的不一樣了啊！」

原PO貼出的排行榜資料可能是錢櫃的「國語點播排行」，統計日期是自今年10月25日至10月31日，前10名如下：

1、小阿七《從前說》

2、韋禮安《如果可以》

3、動力火車《我很好騙》

4、張遠《嘉賓》

5、任然《飛鳥和蟬》

6、盧廣仲《刻在我心底的名字》

7、周杰倫《擱淺》

8、井朧《不刪》

9、潮州土狗《50元的檳榔》

10、阿冗《與我無關》

貼文底下吸引大量回應，不少網友都很驚訝《擱淺》還能排在第7名，「還有擱淺，笑死」、「擱淺這麼久還在啊」、「怎麼還會有擱淺啦」、「擱淺還能前10名，誇張」、「擱淺XD」、「擱淺再戰10年」、「擱淺是擱淺在排行榜上了嗎？」、「有擱淺！識貨喔」、「擱淺真有料」、「擱淺太強了吧」、「蛤！擱淺怎麼突然這麼高」。

另外，也有網友紛紛猜測為何大陸歌曲這麼夯，「這是跑不掉的趨勢啊，以後我兒子長大應該都是聽對岸的歌了」、「抖音真的紅了好多歌」、「台灣音樂已經被版權商搞死了」、「現在聽台灣歌的，基本上都是老人了」、「年輕人都看陸劇聽陸歌」、「我國小侄女都聽對岸歌手了」、「台灣早就沒有歌曲市場了，看開點」、「辦公室的年輕人還真的都聽抖音歌」。

KTV PTT 錢櫃

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