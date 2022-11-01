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男騎士後背包掛「1物」眾人臉紅 老司機邪笑：你媽現在很火

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男騎士背包的球拍上掛著一件內衣，讓人看了好尷尬。圖／爆廢公社公開版
一名男騎士背包的球拍上掛著一件內衣，讓人看了好尷尬。圖／爆廢公社公開版

在路上看到這種情況，你會怎麼做？有網友在路上看到一名騎士，他的背包旁邊掛著「一件內衣」，但他自己似乎渾然不知，結果被拍下來，笑瘋喊「傳說中的奶罩俠」，網友熱議外，也直呼這個場面真的太尷尬了。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」分享了兩張照片，裡頭有一位男機車騎士正在停紅綠燈，他低頭滑手機，不過最引人注目的是，他背包上除了放著2支羽毛球拍外，其中1支上面竟然勾著「一件內衣」，原po也笑「傳說中的奶罩俠」。

此文至今已經快破千人點讚，網友也笑翻留言，「這叫做『小三去去去』的魔法」、「此乃凶兆啊」、「阿嬤的護身符！乖孫，要乖喔」、「你媽現在很火」、「奶罩留在駕駛身上，奶罩主人跌下車了逆！」、「打男雙一秒變混雙的概念」、「還沒乾吧」。

不過也有人認為，「出門勾到的吧」、「都拍了照你跟他說沒」、「他要尷尬死了，拍攝者不救」、「提醒他一下啦喂」、「注意看，這個男人是個狠人，只要他不尷尬，尷尬的是別人」、「應該是勾到吧？誰敢這樣掛啦」。

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