全聯懂大家「月底手頭緊」徵才廣告放在這區 萬人一看笑了：精準投放

「月底手頭緊」就有不少人戲稱要吃泡麵果腹，未料大型連鎖超市全聯似乎看中這一要點，直接把徵才廣告放在泡麵區，讓全網看了直呼根本是「精準廣告投放」，有網友把徵才廣告的位置曝光後，隨即吸引近萬人按讚留言。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，某天他在逛全聯時赫然發現全聯將徵才廣告放在「泡麵區」，從照片可見放置維力炸醬麵的貨架前，被夾了一張小小的徵才廣告，內容寫著「徵工作夥伴、助理營業員，月薪26800元起、計時人員173元起」。

原PO看了也忍不住笑了，直呼「店家真貼心，知道連泡麵都只能挑維力炸醬麵的人，可能手頭上有些困難」，貼文一出隨即引起熱議。

網友看了也都紛紛大笑，大家都留言表示「能挑有附碗的代表沒有很困難」、「有困難的話，我會選很常特價39元5包組的雞汁麵」、「做一小時工可以買8個」、「一包20元我還要猶豫一下」，更有人笑稱全聯「精準廣告投放」、「精準徵才耶！」