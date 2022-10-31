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茂林區布魯布沙吊橋走一半突遭攔路收錢 他怒回1句讓騙錢男死心離開

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO同事走布魯布沙吊橋竟被要求付錢。圖擷自爆料公社
原PO同事走布魯布沙吊橋竟被要求付錢。圖擷自爆料公社

布魯布沙吊橋位於高雄茂林國家風景區入口處，過橋以後可以到達知名的尾寮山登山口，因此不少登山客都會來訪。日前一名網友在臉書上發文，透露同事走到該吊橋的中間時，遇到一名中年男子試圖索取過路費，他因為覺得很奇怪，於是直接決定不走了，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「爆料公社」代同事發文，指該名同事日前到尾寮山爬山，發現附近有座「布魯布沙吊橋」，於是順便過來看看。沒想到，走到吊橋的一半時，有一名中年男子突然靠近說道「你不知道走這條吊橋是要收錢的喔？」同時指向身旁另一名男子說「像他就已經付了15元」。

該名同事當下就發現不合理，就算真的要收錢，怎麼不是在入口處收費，而且不僅沒有收費告示牌，網路上也沒有相關需要收費的資訊，於是馬上回答「那我不走了！」對方與另一名男子就離開了。對此，該名同事事後報警處理，認為八九不離十是遇到訛詐外地人的詐騙，提醒大家到各地觀光景點要特別注意。

在貼文的最後，該名同事也補充後續狀況，「目前本人已和六龜分局茂林所通話聯絡，並詳細說明相關事項囉，而茂林區公所已證實『布魯布沙吊橋』是不需要收費的」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「連這種錢也要騙」、「收錢也要給收據」、「應該說我們坐下來等我朋友拿錢來，然後以現行犯被抓」、「什麼年代了還有山賊」、「風景區佔公有地收停車費也很常見」、「只能說那位挺可憐的，連15元都要」、「拿收據不就知道哪個單位在收錢？假的還可以多個偽造文書」。

也有網友分享自身經驗，「去年我有走過去，對面的路不能通行，外面停車場那邊的場地公告沒有寫收費，所以你應該是遇到一些奇怪的人」、「我是這邊居民，我在這邊那麼久了，從來沒有聽說要收費」、「我記得我有遇過，不過不是在你這個吊橋，我當初好像直接拿15元往橋下丟」。

吊橋 爆料公社 詐騙

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