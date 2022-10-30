六都中哪裡人最友善？ 鄉民點名「這一都」：外國人也認可

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇發問「六都中哪裡的人最友善？」貼文掀起熱烈討論。圖／法新社
有網友好奇發問「六都中哪裡的人最友善？」貼文掀起熱烈討論。圖／法新社

台灣目前有六個直轄市，分別為台北市新北市、桃園市、台中市台南市、高雄市，俗稱「六都」。對此，近日就有網友PO文表示，自己是一名北漂仔，原以為雙北人相當友善，後來發現他們超愛按喇叭，讓他好奇發問「六都中哪裡的人最友善？」引發網友熱議。

原PO在PTT八卦版發文表示，自己從台中北漂到台北，原本以為雙北人民素質高，一定相當友善，「後來才發現，這裡的人超愛按喇叭，好像任何狀況都可以按，不像台中很少聽到喇叭聲」。

原PO接著說，台南人以美食為傲，講到食物似乎就覺得台南小吃最棒，桃園和高雄他則不熟沒概念，因此不禁想問「六都中哪裡的人最友善？」

貼文一出，立刻掀起熱烈討論，網友紛紛留言，「認真回，高雄」、「高雄啦，大家都不守法但會互相禮讓」、「台南、高雄其實也可以，南部人情味的確比較重」、「我在台北幾年掉東西完全沒找回來過，高雄親人連錢包掉了都有人送警局跟聯絡」、「台南老一輩的都很友善」、「台中聽不到是根本不敢按好嗎」。

此外，也有網友表示，「對行人來說，還是只有台北市」、「台北吧，外國人都說台灣人很友善，然後對外國人來說台灣=台北」、「台北，只是你看不出來」、「我覺得台北人很友善好相處」。

北市 新北 高雄市 台中市 桃園 台南 PTT

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