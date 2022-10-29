快訊

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

馬斯克入主後將私有化推特！11月8日從紐交所下市

蝶戀花翻車33死事故路段 5年後「限速40」網罵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
蝶戀花遊覽車翻車事故路段（國五接國三）設置測速，限制40公里，引來網友一片罵聲。圖擷自爆料公社
蝶戀花遊覽車翻車事故路段（國五接國三）設置測速，限制40公里，引來網友一片罵聲。圖擷自爆料公社

2017年蝶戀花遊覽車翻車事故，造成33人死亡，為台灣30多年來最嚴重的遊覽車事故。有網友28日分享蝶戀花事故發生的國五接國三路段，將新增測速、限速40公里的消息，痛批該舉止「跟白痴一樣」，引起大批網友迴響。

原PO在「爆料公社」指出，真不知道台灣交通部怎麼了，活在民國初期，整天開發一些自我感覺良好，卻不治本的方案，他認為，當初設計道路有問題，這是高速公路，不是縣道也不是省道，當初設計就開考慮。

原PO說，這條路會追撞都是因前車瞬間降速，不是緩降速順過彎，三寶可以滾出高速公路，現在的車輛幾乎都配有電控輔助，不像以前車輛容易打滑，質疑這是為了保全三寶、明知車況不佳的駕駛所執行的政策。

對此，不少網友也留言回覆，「感覺會塞車」、「跟自強隧道區間測速一樣白爛」、「高速公路改名低速道路就好啦」、「這個彎道不是車速的問題，是設計不良，路面的傾斜方向跟坡度都不對啊」、「低標都60現在40，省道要不要通通改20，國家肯定能賺錢」、「我記得前面限速80，到這裡突然改40。轉變會不會太大？後方不會追撞？ 我蠻好奇誰建議的」。

依據蝶戀花事故，檢方起訴書指出，事故遊覽車在駛出國道五號南港隧道時，車速為84公里，發生事故前8秒車速高達98公里，大幅超速，導致入彎後車身傾斜，僅靠單側輪胎飄移，因此撞上護欄翻覆。

事實上，當時國五出南港隧道，短短345公尺其實就有4面限速牌，1面限速50公里，其餘3面限速40公里，護欄也有大量箭頭導標提醒。

遊覽車 高速公路 測速 國道

延伸閱讀

車位號碼「64」憑空蒸發變成詭異數字 他好奇：現在還忌諱數字四？

茶葉蛋桶裡撿到10元！女客人對店員吐「一句話」驚呆他：看透人性

高速公路瞄到「白色石頭在動」！他下車揭驚人真面目：這輩子第一次看到

高雄岡山婦超離譜「雙黃線停車法」 網酸：只有三寶才能超越三寶

相關新聞

蝶戀花翻車33死事故路段 5年後「限速40」網罵翻

2017年蝶戀花遊覽車翻車事故，造成33人死亡，為台灣30多年來最嚴重的遊覽車事故。有網友28日分享蝶戀花事故發生的國五接國三路段，將新增測速、限速40公里的消息，痛批該舉止「跟白痴一樣」，引起大批網友迴響。

茶葉蛋桶裡撿到10元！女客人對店員吐「一句話」驚呆他：看透人性

撿到錢你會怎麼做？資深媒體人狄志為28日分享自己去超商買茶葉蛋時，裝夾子的桶子裡有一枚10元硬幣，結果一名女客人見狀後直接拿去店員前說「我很誠實，可以拿這枚10元硬幣付茶葉蛋錢嗎？」，目睹這一切的狄志也大嘆「一顆茶葉蛋看人性」。

「應援」、「美魔女」 造字生動 網：連這些詞都是日本發明的

日常生活中使用的詞彙竟有不少是從日本來的？一名網友指出，華人現在很多漢字的詞彙，都是日本人發明的，並稱讚日本發明的詞都很生動，詞義表達也精準，引起網友熱議...

中招！港男帶女友特製可愛便當上班 同事分享試吃後尷尬了

返工有靚靚愛心飯盒食的確會羡煞旁人，但有時好睇就未必代表好食！近日有港男於討論區上發帖分享，指女朋友為他泡製愛心飯盒，而且「整得好靚好得意」，令鄰座同事十分羨慕，對方更要求試食一口。不過，樓主指該飯盒其實「好睇唔好食」，同事食過後即面露難色，「最後都係忍唔住嘔咗出嚟」。

哪天有開？佛系小吃店貼「3張公告」 網笑：周末快閃店

不少店家都有公休日，不過一名網友昨（28）日發現有一家店當天沒營業，店門前貼出的店休時間卻讓他看得霧煞煞，引起網友討論...

競選號碼怎弄上去？30秒精準畫面曝 眾人傻：以為是貼的

年底九合一選舉進入倒數，各縣市候選人也紛紛於上周五(21日)抽出自己的參選號次，而路上常見的選舉布條、看板，你有想過是如何將數字印製上去的嗎？一名網友轉貼影片，只見一名師傅拿著塗著紅漆的油漆刷，小心翼翼地畫出3號，整個過程只花了約30秒，讓眾人驚呼「我還以為是用貼的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。