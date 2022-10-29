蝶戀花翻車33死事故路段 5年後「限速40」網罵翻

2017年蝶戀花遊覽車翻車事故，造成33人死亡，為台灣30多年來最嚴重的遊覽車事故。有網友28日分享蝶戀花事故發生的國五接國三路段，將新增測速、限速40公里的消息，痛批該舉止「跟白痴一樣」，引起大批網友迴響。

原PO在「爆料公社」指出，真不知道台灣交通部怎麼了，活在民國初期，整天開發一些自我感覺良好，卻不治本的方案，他認為，當初設計道路有問題，這是高速公路，不是縣道也不是省道，當初設計就開考慮。

原PO說，這條路會追撞都是因前車瞬間降速，不是緩降速順過彎，三寶可以滾出高速公路，現在的車輛幾乎都配有電控輔助，不像以前車輛容易打滑，質疑這是為了保全三寶、明知車況不佳的駕駛所執行的政策。

對此，不少網友也留言回覆，「感覺會塞車」、「跟自強隧道區間測速一樣白爛」、「高速公路改名低速道路就好啦」、「這個彎道不是車速的問題，是設計不良，路面的傾斜方向跟坡度都不對啊」、「低標都60現在40，省道要不要通通改20，國家肯定能賺錢」、「我記得前面限速80，到這裡突然改40。轉變會不會太大？後方不會追撞？ 我蠻好奇誰建議的」。

依據蝶戀花事故，檢方起訴書指出，事故遊覽車在駛出國道五號南港隧道時，車速為84公里，發生事故前8秒車速高達98公里，大幅超速，導致入彎後車身傾斜，僅靠單側輪胎飄移，因此撞上護欄翻覆。

事實上，當時國五出南港隧道，短短345公尺其實就有4面限速牌，1面限速50公里，其餘3面限速40公里，護欄也有大量箭頭導標提醒。