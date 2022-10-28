外送光景不再？5年老鳥曝這波「棄跑」有感 自己也想換工作

外送行業門檻低，再加上這幾年疫情關係，讓外送成為最熱門的職業，但或許是疫情緩和，也可能是外送人力飽和，開始有不少人另謀出路。一名外送人員就在臉書分享自己所觀察到的現象，他認為已經沒有以往的光景，不少夥伴也離開，而他也打算尋找新工作，貼文一出引來不少熱議。

原PO在「外送員的奇聞怪事」寫道自己跑外送已經5年了，他發現這波的「棄跑」最有感，深刻體會到現實的殘酷，他自己也從上個月（9月）開始，打開久未更新的人力銀行APP。

回顧外送盛行的光景，原PO說當時隨便跑薪資都勝過上班族，回到家跟家人聊到都覺得像是大公司經理的收入，讓他相當自豪。只不過好景不再，原PO感嘆現在一般工作的收入和外送比起來，扣除勞健保、油錢、機車保養、三餐、保險等，兩者其實沒差多少，但上班時數和休假就贏過外送了。他直言二、三線區域的外送員收入非常不好，家中開銷、生活費、帳單都比接單來得快，也因此不少外送員感到相當憂鬱和徬徨。

原PO感嘆外送產業就像當年的蛋塔、清玉、娃娃機一樣，只要上了新聞，八成都不會延續光景，而他也痛批兩大外送平台，「這幾年來因為疫情（重點你還是得利的一方），一路下來砍砍砍，砍出低薪勞力市場了，你們做這個局算成功了，好一個鳥獸盡、良弓藏、走X烹啊」。最後他也奉勸許多外送夥伴們，「要開始預想退路了，不然某天二平台喊撤，人力市場會馬上多三、四萬人在找工作」。

貼文引起不少討論，「沒辦法，以前可以全職，現在來了一堆兼職新人，變成人比單多」、「這工作本來就是個兼職」、「這行業顧三餐沒問題啦，要蓋摩天大樓要另請高就，容不了和尚，沒錯吧」、「你不跑還是有人會跑，沒有在缺人的」、「就是沒有外送工會啊，政府也不保障我們，外送員被兩個平台玩弄、榨乾，摳連（可憐）」、「不錯啦，跑5年至少經歷過輝煌期，隨便跑也有10萬的年代，當時就知道不是天天過年，所以努力跑，現在也倦怠了」。