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不夠乾淨？他不敢用飯店熱水壺 過來人點名「這1物」更恐怖

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇發問「飯店旅館的熱水壺敢用嗎？」貼文掀起熱議。圖／ingimage
有網友好奇發問「飯店旅館的熱水壺敢用嗎？」貼文掀起熱議。圖／ingimage

不少人都會到飯店住宿，享受飯店的服務和設施，然而，近日就有一名網友PO文表示，到飯店經常會使用熱水壺，但打開一看都不夠乾淨，因此好奇發問「飯店旅館的熱水壺敢用嗎？」掀起網友熱議。

該名網友在PTT發文表示，到飯店或旅館都會有熱水壺可以用，「但裡面打開看起來都不知道用過幾次了」，也不知道之前的房客把熱水壺拿來做過什麼，讓原PO不禁想問「各位到飯店旅館敢用裡面的熱水壺嗎？」

貼文一出，網友紛紛回應「不敢，自從看過煮內褲的新聞後就再也不用」、「外宿一定會自備快煮壺」、「不敢，去找旅館的飲水機比較妥」、「一般人應該也會先洗完裝滿水滾過倒掉再用，應該還好吧」、「敢啊，我去過的飯店打開來裡面都很新耶」。

此外，還有網友指出，飯店真正可怕的是「蓮蓬頭」，「最髒的是床、馬桶、蓮蓬頭，熱水壺高溫煮過一遍絕對是最乾淨的」、「我覺得蓮蓬頭比較恐怖」、「說到蓮蓬頭，我覺得說不定比什麼熱水壺更恐怖」。

事實上，本站曾報導《比馬桶水更髒！不潔蓮蓬頭恐害你染嚴重肺病》，研究發現浴室蓮蓬頭藏有非結核分枝桿菌(Nontuberculous mycobacteria; NTM)，恐造成免疫力低下者的肺部感染，因此一定要徹底清潔蓮蓬頭。

房客 馬桶 PTT

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