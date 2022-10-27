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新手爸憂「身份證英文字母」選錯影響寶寶一生 網一面倒喊：選這才重要！

聯合新聞網／ 綜合報導
新生兒示意圖。 圖／pakutaso
新生兒示意圖。 圖／pakutaso

身分證字號的開頭字母是什麼，會影響到寶寶的未來嗎？有新手家長擔憂地上網發文，煩惱該讓新生兒的身分證字號開頭字母與他的成長地一致，還是該依生育補助金額高低來決定在哪報戶口？結果網友一面倒地表示，當然是「這點」最重要！

原PO日前在批踢踢媽寶板發文，提到打算要幫剛出生的寶寶報戶口，原本是以生育補助高低為考量，報在老婆戶籍地，但轉念一想，又擔心寶寶長大後，會不會疑惑為什麼身分證上的英文字母與成長地不同，可是兩地相差18000元的生育補助又很難乾脆放棄，想問問網友們會怎麼選。

見此煩惱，網友一面倒表示「沒差吧」、「這……也擔心太多了吧」、「沒人會管這種事情」、「身分證沒差好嗎 台灣又不限制人民遷移」、「第一次聽到有人care這個」、「想太多……小孩長大會去哪你也不知道吧」、「你自己多大才知道英文開頭代表什麼？」、「你想要小孩跟你出生地的話，直接跟老婆談比較快啦」。

有網友直接給建議，「選錢多的」、「選錢多的，其他不重要」、「養小孩字母重要還是18000重要」、「挑錢多多，出生地是能當飯吃喔」、「說真的，有沒有錢才有差，誰會在意身分證英文？」、「根本沒差，難道你報A就不能住跟讀B嗎？除了生育金，有些縣市還有在籍的醫療補助，建議多了解，像台北後續給的醫療補助可能可以把少的生育補助拉回來，另外要考慮就是以後的學區（應該只有新竹會有差？）」、「父母口袋深度比身分證字號開頭更有差XD」。

也有人歪樓表示，「除了A其他都沒差（誤」、「不是Y我都覺得沒差」、「我也覺得除非Y不然都一樣吧」、「只有Y是尊絕不凡，其他都很普通」、「身分證最後一碼數字比較有差，國家券都看這碼」、「尾數比較有差，抽籤折扣時特別明顯」。

生育補助 身分證 新生兒

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