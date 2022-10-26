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輪流掃廁所一周是公司規定？ 員工嗆「是來工作的」拒絕 網掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
廁所示意圖。圖／ingimage
廁所示意圖。圖／ingimage

每間公司依規模大小和性質不同，對環境整理可能有不同的要求。《爆怨公社》上有一名網友發文抱怨，公司規定所有員工每人輪流掃廁所，卻有人每次輪到都拒絕，還會嗆「自己是來工作的」，因此想問該如何解決這樣的問題，也引發網友熱烈討論「員工的工作內容包含掃廁所是否合理」。

該網友表示，他們公司有15個人，每個人輪流，每次掃廁所一個禮拜，平均下來3個月才輪到一次。但每次輪到一個大嬸都會說自己是來工作的，不是來掃廁所的，因此想問其他網友「有什麼傷害性不大，侮辱性極強的話語」來回應她呢？

有些網友認為使用者打掃合理「只要她有本事上班期間都不上廁所，就可以不用掃」、「如果不能接受要自己掃廁所，幹嘛不辭職去有請打掃阿姨的公司」、「我們公司從老闆到主管和員工，都是照輪掃廁所」、「公司請她來也是來工作的，不是請她來上廁所的」。

但也有許多網友認為這樣的訴求合理。「你該做的是跟老闆溝通請人來整理廁所，而不是想著怎麼說回去」、「一個清潔工都請不起的公司也不會多有成就」、「我會找不用掃廁所的工作，沒公德心的人太多，不是很喜歡掃非自己家的廁所」、「要看當初討論工作內容時有沒有提到，如果已經知道了才抱怨就不太合理」。

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