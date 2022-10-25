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日本變了！睽違2年多重返東京 作家驚覺「搭電車像置身台灣」
日本自10月11日起鬆綁邊境，大開國門歡迎觀光客，許多國人已迫不及待地重返日本旅遊。作家兼節目主持人呂如中也在開放的第一時間前往東京，並分享他在當地觀察到的改變，其中最讓他訝異的是，電車上竟然飄散出台灣氣息。
呂如中在臉書上寫道，此趟睽違2年9個月的東京行，他從飛機起飛的那一刻起就心情激動，呼吸東京的空氣、擠東京的電車，都讓他感覺「太不真實」。而在停留期間，他發現到兩個不同於疫情前的變化。
第一是街頭人變少了。呂如中說，以前平日的東京路上仍有滿滿的觀光客，現在不至於說蕭條，但確實沒什麼人逛街。不過到了周末時人潮就湧現了，尤其是著名的百貨公司，看得出來日本國內的消費人口依然多得驚人。
第二則是日本人不那麼愛打扮了。呂如中表示，以前他喜歡在電車上看日本男性如何抓頭髮、穿西裝，觀察日本女性精緻的妝容和手提名牌包，但現在卻是「好幾站感覺非常台灣，車上的人的穿著、表情都像台灣人」。他推測或許是兩年多來許多人的經濟狀況受到疫情影響，所以現在已無餘裕來繁複的妝扮自己。
呂如中並提到，這次造訪過去的愛店，10家中約有3、4家關門，讓他有「景物不依舊，人事也已非」的感慨。因此他提醒之後打算前往日本的人，出發前先查好想去店家的營業時間，如果找不到了，代表這家店可能已消失。
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