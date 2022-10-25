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自煮火鍋「CP值是不是很低」 網友反駁：至少不用一個人用餐還要被加價

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為在家自煮火鍋，想吃什麼好料的就買是一大優點。 圖擷自PTT
網友認為在家自煮火鍋，想吃什麼好料的就買是一大優點。 圖擷自PTT

台灣人愛吃火鍋早已不分季節，是三五好友齊聚時的最佳選擇，日前有一名網友說自煮火鍋的優點除了「想吃什麼好料的就買，可以吃的相對健康些」，以及聚會的用途外，自己煮火鍋「CP值484真的不高」，引發網友熱議，紛紛提出不同的看法。

日前一名網友在PTT上以「自己煮火鍋的CP值484很低」為題發文，原PO表示從採買、備料到完食後的收拾、清洗需要相當的時間，煮完火鍋的鍋子，內裏那層垢沒花點力氣還刷不起來，再說煮一鍋火鍋實在也不便宜，隨便買幾樣料、沙茶醬、蛋之類的，就要七八百元，重點是兩餐就吃完了，肉不夠吃還要再買，如果去吃石二鍋、錢都之類的，一鍋基本鍋300以內，吃完拍拍屁股就能走人，除了免費醬料外，還有飲料、甜點跟冰品，想想除了聚會的用途外，自己煮火鍋，CP值是不是真的不高。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「只要願意花錢，外面吃都是最簡單」、「百料等級都超高，還吃不完」、「肉片隨便買都500多」、「別搞笑了，外面隨便點幾盤就幾百了」、「瓦斯費、電費」、「鍋子一個一兩千你沒算到」。

也有網友提出不同的看法，反駁表示「這位施主，您就不懂了，其實自己一個人煮火鍋什麼的，最棒了，不會有人干擾，想吃什麼就吃什麼，不用在意別人眼光，不用一個人用餐還要被加價」、「垃圾油、圾垃肉隨便喂你，你也不知」、「你一個人自己弄1-200就吃到吐了」、「cp值很高吧，外面垃圾衛生，你也要吃嗎？」、「煮火鍋已經是最簡單的了，連煮火鍋都嫌累是怎樣」。

火鍋 PTT

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