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測速照相也玩心理戰？ 駕駛轉頭見「這景象」秒傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一位駕駛發現路上的測速照相機裡頭空空如也，讓許多網友笑說頭一次看到「心靈執法」。 圖擷自Facebook
一位駕駛發現路上的測速照相機裡頭空空如也，讓許多網友笑說頭一次看到「心靈執法」。 圖擷自Facebook

測速相機時常令許多駕駛提心吊膽，近來一位民眾在行經一處測速桿時，仔細一看卻發現裡頭沒有安裝任何攝像機，讓他傻眼不解，不少網友分析背後可能另有心機。

一位男網友在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，他日前路過一架測速照相機時，意外發現裡頭空空如也，原來是一架只有外殼的空包彈，他吃驚大罵「原來是空的」。

貼文一出，許多網友認為設置空包彈是在玩心理戰，「聽過科技執法，第一次看到心靈執法」、「攻心為上，嚇嚇你先...」、「欺敵戰術」、「空城計的概念」、「比減速丘還好用」、「心靈測速照相機，看到就怕了」。

也有網友認為單純只是來不及安裝，「預算不夠，先裝外殼」、「剛種植過去的還沒長好啦~等他長好之後會用閃光通知你」、「還沒還沒，先假裝一陣子，到時候裝上去才有業績」、「等某一天裝上你沒發現就…」。

測速 相機 交通違規

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