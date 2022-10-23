逛好市多驚見漂浮可樂、咖啡疊疊樂…員工無奈 網掀2派論戰

美式賣場好市多的商品多以大份量販售，貨品由下往上堆得高高的供消費者挑選。日前有會員貼出一箱箱的濾掛咖啡懸空照，寫道「工作人員一臉無奈」。只見某一款濾掛咖啡，商品一盒一盒疊放總共堆了十幾層，高度幾乎快比一個成年人的身高還高。然而有好幾層出現一大箱咖啡被從中抽走的現象，只剩一片薄薄的紙箱在支撐著，隨時都有可能造成上面的商品重心不穩掉落。

有網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」貼出賣場一隅照片，有一款箱裝的濾掛咖啡堆疊得快比一名成年人還高，不過旁邊還放置幾箱是個子不高的人也能輕易拿取的。但多數消費者選購的過程中既不是從最高處開始搬貨，也不拿旁邊低處的同品項商品，而是從中間幾層抽走，導致放置上層的商品處於懸空狀態，只靠一片紙箱支撐重量，彷彿隨時都會因為重心不穩而崩落砸傷人。

有網友貼出好市多賣場一箱箱的濾掛咖啡懸空照，有好幾層出現一大箱咖啡被從中抽走的現象，只剩一片薄薄的紙箱在支撐著，隨時都有可能造成上面的商品重心不穩掉落。 圖／翻攝自臉書社團「 COSTCO好市多商品消費心得分享區 」

貼文一出，不少人看了搖頭表示「玩疊疊樂嗎？」、「抽抽樂」、「不會以為下面的日期比較新吧」、「這很難補貨，工作人員辛苦了」。有人痛批「會這樣玩的人通常會有一種心態，我拿中間不會有問題，但是下一位拿會垮，那是他的問題，是他技術不好」。

有人分享遇到的類似狀況，「曾在北投店目睹紅酒整個垮下來，肇事者則沒事一樣飄走」、「這個還好，今天看見有人拿琴酒從後面挖，結果前面就倒下來，真的比猴子更像猴子」。也有人貼出可口可樂、保鮮盒的選購畫面，留言說「我之前最高紀錄是遇到這樣的」、「之前在社群看到有人分享的」。

有網友貼出好市多賣場可口可樂的選購畫面，留言說「我之前最高紀錄是遇到這樣的」。 圖／翻攝自臉書社團「 COSTCO好市多商品消費心得分享區 」

有網友貼出好市多賣場保鮮盒的選購畫面，留言說「之前在社群看到有人分享的」。 圖／翻攝自臉書社團「 COSTCO好市多商品消費心得分享區 」

不過有一票苦主跳出來坦承，「我今天買鞋子也是這樣，抱歉！整個找不到我的尺寸，害我這樣翻」、「有的人真的搆不著，賣方本來就要維持賣場安全」、「不好意思我就是矮拿不到上面的」、「好市多的貨物都疊得很高，有時候要看個價錢都看不到，還要用跳的看價錢」。

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