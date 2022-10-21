搭火車到嘉義玩 2兒狂鬧「爸媽出狠招」！眾人敬佩：正確教育

搭乘大眾運輸時，難免會遇到孩子在車上吵鬧，讓不少做父母們的很頭痛。一名網友就分享，先前搭乘火車時，直擊一對父母在吵鬧的孩子們面前展現了完美身教，肯定會讓孩子們銘記在心，也讓眾人學到一招，不禁敬佩「這才是不打不罵的正確教育」。

該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，某天他從台北搭車回嘉義，後面坐了一家四口，從對話中聽見他們要去嘉義玩，其中兩個目測約6歲以下的小男孩，沿路吵個不停。

起初，小男孩的父母還好好地講，聲音相當細柔，感覺像是「不會在外人面前罵小孩的類型」，怎料孩子似乎知道，父母不會在外罵人，因此變本加厲，但父母也毫不留情，直接警告「再吵等下就直接回家」。

原po接著說，剛開始還有點效果，但後來孩子可能是想說不可能，畢竟旅館已經訂了，便繼續吵鬧，於是爸爸就跟媽媽說「打電話把房間取消」，結果媽媽還真的走到車廂間打電話，然而孩子覺得只是在演戲，所以過沒多久又開始吵鬧。

當抵達嘉義後，原po好奇跟在他們家身後，想看看「到底是真的還是只是嚇嚇小孩」，結果他們還真的去排隊買車票，這下孩子們才意識到是玩真的，趕緊拉著父母道歉，但父母不為所動地說「我剛剛給你們機會了」。

原po就這樣看著這對父母帶著兩個孩子走進北上月台，讓他忍不住大讚，「這招夠狠，小孩以後坐車應該不敢再吵了，現在教育提倡不打不罵，這父母真的教得很好」。

文章曝光，網友看了也大讚這對父母給孩子的震撼教育，「有責任的父母！這筆錢花得值得」、「我們家也是這樣耶！就算到達目的地，講不聽一樣回家」、「這種比打小孩有效的感覺」、「立場要堅定，表態要明確，說出要實踐，這樣才能讓人信服，職場也是要如此」。