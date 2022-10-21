台北市長候選人史上人數最多「其他9人送保證金？」 網笑：想想「蜂蜜檸檬」爆紅

今年參選台北市長一共有12人登記，也是參選人數最多的一年。除了蔣萬安、陳時中以及黃珊珊外，還有台灣動物保護黨的張家豪、台灣維新黨的蘇煥智、台朋黨的黃聖峰，以及無黨籍的童文薰、鄭匡宇、施奉先、唐新民、王文娟、謝立康。不過有網友好奇，若參選人沒有拿到10%的選票，則會被沒收保證金150萬元，更不客氣直呼「其他9人是來送頭？」，不過網友則認為花150萬獲得曝光效益很值得，更稱呼此為「蜂蜜檸檬效應」。

有網友在PTT上表示，直轄市長選舉的保證金要150萬元，而沒有拿到10%選票會被沒收保證金，因此除了台北3大天王以外，另外9位候選人沒收率較高，因此直呼「這是什麼怪現象？一次9個人來送頭？」、更大嘆「錢太多也不是這樣花的吧？不如拿去做公益」。

2018年選舉，台北市長參選人吳萼洋因為一首「愛江山更愛美人」爆紅，蜂蜜檸檬也成話題。報系資料照

底下網友紛紛表示可能是先前台北市長參選人吳萼洋所引起的風潮，「蜂蜜檸檬效應」、「想想蜂蜜檸檬，廣告費這樣很便宜吧」、「上次蜂蜜檸檬紅了，大家都想來」、「可以宣傳蜂蜜檸檬」、「才藝表演好好準備，再創一個蜂蜜檸檬」、「人生短短幾個秋...」、「蜂蜜檸檬你忘記他名字，可是還是記得蜂蜜檸檬啊，這就是廣告效力」。

也有人認為是曝光效益，「曝光效益不止150萬」、「150萬買全國版面，划算」、「全國廣告你跟我說效益不高？」、「全國電視轉播，賺爛了」、「150萬你去哪裡買個舞台，讓大咖幫你暖場？」、「150萬讓兩百多萬張選票印上你的名字，選舉公報可以寫你想講的話」、「有的是為了自己的小政黨打廣告」。

2018年吳萼洋參選台北市長選舉時，聲稱受彌勒佛之託，為救世投入該選舉，並大力推廣「蜂蜜檸檬」的保健功效，若由政府提供，可解決全民健康保險與長期照顧問題，辯論會時，更清唱歌手李麗芬的歌〈愛江山更愛美人〉，雖然低票落敗，但令許多人印象深刻。