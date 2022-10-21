路邊驚見30多杯未拆手搖飲遭丟棄 眾人訝異：是廖老大

如果在路邊看到一堆未拆封的飲料遭丟棄，相信不少人都會覺得既浪費又可惜，有網友日前就在路邊一堆廢棄物堆當中發現好幾袋被丟掉的飲料，仔細一看竟然是近來話題不斷的「廖老大」手搖飲，他拍下照片PO到臉書上，引起眾人討論。

原PO在臉書「路上觀察學院」透露，日前經過新北市泰山區台麗街，赫然發現路邊被放置了好幾袋手搖飲，數量有30幾杯，他上前一看才知道這些飲料全都是近來討論度很高的「阿娘喂 廖老大連鎖茶坊」。原PO說每一杯都沒有拆過，還開玩笑地說「歡迎認領」。

大多數鄉民都譴責這種浪費的行為，「不喜歡還買，浪費資源」、「這情況買的人比較惡質吧，浪費資源又造成環境汙染」、「好浪費，不喝可以拿去澆樹啊」、「我覺得很浪費，集體網路霸凌一間公司和加盟想創業的家庭和年輕人，我覺得也不好笑…這是關乎好幾個家庭的生計」、「真的很沒禮貌，而且不好笑，不好就不要買，不要給人家買那麼多然後丟掉，做生意很辛苦，體諒沒有那麼難吧」、「其實不喜歡就不要消費就好了，買了又亂丟的真的很糟糕」、「買了不喝是你家的事，但亂丟垃圾我覺得不行」。

還有人認為飲料其實沒有很難喝，「很有可能是黑粉，或者是不喜歡到極點的人打擊廖老大的士氣（？）」、「沒很難喝，而且浪費食物不好」、「因為被吵的沸沸揚揚的，也買來喝，我點珍珠鮮奶茶，其實還蠻好喝的～我喜歡實證」、「根本不會到難喝，就中規中矩的飲料店，根本超浪費」、「每個人口味不同，像我跟朋友都覺得好喝阿」。