快訊

直播／高端補打政策上路 刺激疫苗打氣？指揮中心下午2時說明

該買iPad 10但價格很尷尬？1圖比拚平價iPad系列 秒看與iPad Air 5差異

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女童書包放紙錢「爸爸給我買糖的」嚇壞老師 母無奈揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女童將紙錢放在書包，老師問用途還說是爸爸給她買糖果的。 圖擷自爆怨公社
一名女童將紙錢放在書包，老師問用途還說是爸爸給她買糖果的。 圖擷自爆怨公社

近日一名學校老師驚見一學生的書包內放有兩張紙錢，於是問孩子從何而來，沒想到孩子回答是爸爸給的，還說可以用來買糖果，老師一聽頓時冷汗直流，事後趕忙致電學生母親詢問緣由，才知原來這兩張紙錢是保平安用的「壓轎金」，讓不少網友聽後笑說誤會大了，「老師差點以爲爸爸走了」。

一名母親在臉書社團「爆怨公社發文分享，日前她收到學校老師傳來的訊息表示，在幫孩子收書包時意外看到「兩張金紙」，老師詫異之餘詢問孩子，「是妳自己帶來的嗎？爸比媽咪知道嗎？」結果孩子說是爸爸拿來給自己買糖果的，著實把老師嚇了一跳。

孩子母親解釋，因為女兒最近常常生病，老公才拿了兩張「壓轎金」給她，告訴她乖乖吃藥，土地公說她乖的話就可以拿去買糖果，結果女兒堅持要放在書包帶去學校，她無奈表示，「我想老師看到這個應該嚇死了，還聽我女兒說可以拿去買糖果，整個大傻眼」。

該文一出吸引近4千名網友點讚，紛紛笑說老師應該嚇壞了，「老師想說：妳爸爸還好嗎」、「老師立馬打開學生檔案 備註：父歿」、「這應該是老師要Po到爆怨公社吧」、「老師心中吶喊⋯孩子的爸是人是鬼？」、「小孩就是這樣，資訊東湊西湊，然後就變得很可怕」。

還有網友解釋分辨方式法，「貼的是金鉑有上色的是神用的，可以趁機會教一下風俗」、「金紙還好，銀紙是好兄弟的，比較怕」、「不怕，不怕，壽金是神明的錢啦！」、「金紙、銀紙分不清的會嚇到」、「金紙是給神明的還好吧」。

據悉，壓轎金起源於媽祖神轎遶境時，由於轎子不能落地，只能落在準備好的長板凳上，為了表示神聖還有尊敬，板凳上會放置給神明的金紙，在媽祖離開繼續遶境後，這些被神轎壓過的金紙，即稱作壓轎金。

據「民視新聞網」報導，命理專家毛衣老師表示，壓轎金的功能很多，不論是供奉在家中神桌、用紅包袋收起來，或是隨身攜帶、放在車內和辦公桌上，都可以祈求平安。另外，當嬰孩夜晚受到驚嚇哭泣，或者有些病痛時，可以用來收驚洗澡，也可以放於枕頭底下壓驚，貼在家中大門上則有辟邪之效。

金紙 遶境 爆怨公社

延伸閱讀

學生時期班級屎缺幹部曝！過來人點名2股長 選上的大多人緣差

老師變白雪公主、童看診喊同學都不見了 兒科醫示警「7病毒」：屋漏偏逢連夜雨

移動的死亡筆記本？新電視冒煙、奧主管被車撞 他曝女友神秘體質網怕爆：千萬別放生

打開熱水瓶驚見滿滿螞蟻蛋 網曝4大電器最易遭殃：最慘被噴整臉

相關新聞

他想除濕房間又想「增加房間香味」 網曝解法：換味道方便又溫暖

受颱風影響，近日北部、東北部地區造成豪大雨，引發不少災情。一名網友因近日常下雨房間很潮濕，於是想買除濕機，但又想增加房間的香味也想買水氧機，他擔心，若同時都開，會把水氧機的效果抵銷，於是想問問網友們，「有什麼推薦的產品嗎？」。

女童書包放紙錢「爸爸給我買糖的」嚇壞老師 母無奈揭真相

近日一名學校老師驚見一學生的書包內放有兩張紙錢，於是問孩子從何而來，沒想到孩子回答是爸爸給的，還說可以用來買糖果，老師一聽頓時冷汗直流，事後趕忙致電學生母親詢問緣由，才知原來這兩張紙錢是保平安用的「壓轎金」，讓不少網友聽後笑說誤會大了，「老師差點以爲爸爸走了」。

人妻穿短褲上班！老闆娘報警罵不要臉：我兒還沒結婚 網突破盲腸

你的公司有規定上班穿著嗎？因為公司悶熱，有位人妻日前穿著短褲去上班，老闆娘看見爆氣破口大罵「妳不要臉」、「我兒子還沒結婚耶」，甚至鬧到報警處理。事後公司還特別張貼公告「禁止穿短褲上班」，員工覺得被歧視，想要爭資遣，後續發展卻超展開。

捷運人擠人！乘客狂吹小電扇 她頭髮被捲入只能當場剪髮氣炸

在人多擠迫車箱內用小電扇原來有危險？台灣有女生最近發文，指早上坐捷運上班時，有乘客覺得熱狂吹小風扇，其頭髮被直接捲入風扇內，又一直關不到不停轉，最後要借剪刀剪掉部份捲作一團的頭髮。雖然對方一直道歉，但她真的無法說出「無關係」。許多網民認為事件離譜，「至少應該求償」。

醫院診間狂貼5張「在看診請勿敲門」標語 網笑：看了更想敲

有網友在臉書社團路上觀察學院分享一張有趣照片，只見某診間狂貼5張「裡面在看診，請勿敲門」的標語，從5張偌大標語感受到醫護的無奈與怒氣，原po笑稱「你再敲門試看看！」

「全台最難訂私廚」喜相逢到底有多神？老饕揭秘：熟客也要揪團才有機會

日前台北市長參選人陳時中因豪雨勘災，意外扯出高官餐敘一事，讓神秘的「喜相逢麵館」也隨之曝光，挾著「全台最難訂私廚」名號，吸引眾人好奇目光，有網友質疑餐廳價格比五星飯店高、等待期超過半年，還只接熟客，連電話都是空號，「到底有多神」？釣出老饕揭開其神秘面紗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。