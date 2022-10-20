女童書包放紙錢「爸爸給我買糖的」嚇壞老師 母無奈揭真相

近日一名學校老師驚見一學生的書包內放有兩張紙錢，於是問孩子從何而來，沒想到孩子回答是爸爸給的，還說可以用來買糖果，老師一聽頓時冷汗直流，事後趕忙致電學生母親詢問緣由，才知原來這兩張紙錢是保平安用的「壓轎金」，讓不少網友聽後笑說誤會大了，「老師差點以爲爸爸走了」。

一名母親在臉書社團「爆怨公社」發文分享，日前她收到學校老師傳來的訊息表示，在幫孩子收書包時意外看到「兩張金紙」，老師詫異之餘詢問孩子，「是妳自己帶來的嗎？爸比媽咪知道嗎？」結果孩子說是爸爸拿來給自己買糖果的，著實把老師嚇了一跳。

孩子母親解釋，因為女兒最近常常生病，老公才拿了兩張「壓轎金」給她，告訴她乖乖吃藥，土地公說她乖的話就可以拿去買糖果，結果女兒堅持要放在書包帶去學校，她無奈表示，「我想老師看到這個應該嚇死了，還聽我女兒說可以拿去買糖果，整個大傻眼」。

該文一出吸引近4千名網友點讚，紛紛笑說老師應該嚇壞了，「老師想說：妳爸爸還好嗎」、「老師立馬打開學生檔案 備註：父歿」、「這應該是老師要Po到爆怨公社吧」、「老師心中吶喊⋯孩子的爸是人是鬼？」、「小孩就是這樣，資訊東湊西湊，然後就變得很可怕」。

還有網友解釋分辨方式法，「貼的是金鉑有上色的是神用的，可以趁機會教一下風俗」、「金紙還好，銀紙是好兄弟的，比較怕」、「不怕，不怕，壽金是神明的錢啦！」、「金紙、銀紙分不清的會嚇到」、「金紙是給神明的還好吧」。

據悉，壓轎金起源於媽祖神轎遶境時，由於轎子不能落地，只能落在準備好的長板凳上，為了表示神聖還有尊敬，板凳上會放置給神明的金紙，在媽祖離開繼續遶境後，這些被神轎壓過的金紙，即稱作壓轎金。

據「民視新聞網」報導，命理專家毛衣老師表示，壓轎金的功能很多，不論是供奉在家中神桌、用紅包袋收起來，或是隨身攜帶、放在車內和辦公桌上，都可以祈求平安。另外，當嬰孩夜晚受到驚嚇哭泣，或者有些病痛時，可以用來收驚洗澡，也可以放於枕頭底下壓驚，貼在家中大門上則有辟邪之效。