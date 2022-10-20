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「全台最難訂私廚」喜相逢到底有多神？老饕揭秘：熟客也要揪團才有機會

聯合新聞網／ 綜合報導
喜相逢麵館被譽為「全台最難訂私廚之一」，不少饕客趨之若鶩。 圖／翻攝自GoogleMap
喜相逢麵館被譽為「全台最難訂私廚之一」，不少饕客趨之若鶩。 圖／翻攝自GoogleMap

日前台北市長參選人陳時中因豪雨勘災，意外扯出高官餐敘一事，讓神秘的「喜相逢麵館」也隨之曝光，挾著「全台最難訂私廚」名號，吸引眾人好奇目光，有網友質疑餐廳價格比五星飯店高、等待期超過半年，還只接熟客，連電話都是空號，「到底有多神」？釣出老饕揭開其神秘面紗。

近日尼莎颱風挾豪雨襲台，東北部受災慘重，各縣市長參選人不敢大意，紛紛親至現場關懷受災民眾，不過隨之而來的政治口水波及範圍太廣，連被譽為「全台最難訂私廚之一」的內湖喜相逢麵館都被牽扯，讓民眾不禁好奇這間被高官們選中聚會的餐廳「到底有多神」。

原PO查詢後發現，「喜相逢麵館」其實是間中式麵館，除了招牌拌麵外，還有如清蒸臭豆腐、紅燒牛腩、避風塘炒蟹等經典大菜，然而一桌吃下來價格並不便宜，平均消費達到1人近4000元，與五星級飯店相比幾乎翻倍。此外還只接熟客，電話打過去都空號，即便是熟客，想吃也要等待半年以上，讓他想知道這間餐廳到底哪裡令人趨之若鶩？

有網友立刻留言討論，點出這類私廚餐廳最大賣點除了菜色外，保密性也非常重要，「吃的是社會地位跟人脈」、「私人會所都這樣阿，貴在保密性」、「你以為東西好吃，其實是守得住顧客的身分，那怕顧客再怎麼大咖，連一個字都不會從口中漏出來」、「吃的是人脈 、的是地位、你還會在乎吃什麼內容，代表你不是那個圈子的人」、「外觀看起來很普欸，真好奇」，也有久未光臨的老顧客表示「呃，他有賣麵啊，走進去就有得吃，之前隨便走進去吃沒甚麼人啊……原來他轉型成純預約制囉」。

該文也釣出「熟客」親自介紹餐廳特色，他表示自己在餐廳爆紅之前就去吃了，當時午餐還可以單點乾拌麵，只有晚餐有時會做私廚，後來口碑上來後中午就不再販售單點項目，改成預定桌菜的私廚，甚至還為了以價制量漲價多次，但預定仍然要排上好幾個月，還要熟客揪團才有機會。他也稱讚餐廳手藝「非常好吃」，且老闆娘很熱情，他認為「雖然Google評分常常有人不喜歡她」，但老闆娘個人特色鮮明，還會介紹各種食材來源。

喜相逢麵館在2021年時曾獲第一份台灣人觀點美食評鑑「500盤」票選為冠軍，今年也再度獲獎，其中光是魚類料理就上榜3道。

餐廳 尼莎颱風 台灣人 陳時中

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