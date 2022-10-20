快訊

最強工程師喊離職一條件迫經理走人 老闆神解決 網：值得跟隨

「行政中立」淪政治口水 他點出遭誤用的關鍵所在

又出包 台鐵電力維修車擠壞轉轍器 花1小時搶通

人妻穿短褲上班！老闆娘報警罵不要臉：我兒還沒結婚 網突破盲腸

聯合新聞網／ 綜合報導
因為公司悶熱，女員工穿短褲上班，老闆娘大罵她不要臉，掀起話題。 圖擷自爆料公社
因為公司悶熱，女員工穿短褲上班，老闆娘大罵她不要臉，掀起話題。 圖擷自爆料公社

你的公司有規定上班穿著嗎？因為公司悶熱，有位人妻日前穿著短褲去上班，老闆娘看見爆氣破口大罵「妳不要臉」、「我兒子還沒結婚耶」，甚至鬧到報警處理。事後公司還特別張貼公告「禁止穿短褲上班」，員工覺得被歧視，想要爭資遣，後續發展卻超展開。

原po在爆料公社發文，說自己某天穿短褲上班，老闆娘怒斥她「我兒子沒結婚，妳還穿這樣」，她反問「請問我有露到胸還是屁股？我有誘拐你兒子嗎？」老闆娘大罵她「不要臉」，老闆一度挺原po，覺得她穿著沒什麼。老闆娘氣到報警說「有人在公司亂」，警察到場也超傻眼，「我看你們這個員工穿著沒有暴露」。

事後老闆一度慰留po，要她大事化小，還提到「親家是某議員」。原po告訴老闆「如果真的覺得我不適任，該給我的就給我(指資遣費)，我也不想害你們夫妻失和」，事發不久公司貼出公告，「為了維持公司形象及觀感，服裝儀容規定，全體同仁請勿在上班時間穿著熱褲（短褲），衣服過長導致下衣失蹤，敬請配合」，讓原PO覺得被針對。

後來原po身心受創，希望公司資遣她，卻一直談不攏，公司只願意讓她自願離職，不願給資遣證明。但原po認為她是因為被辱罵、才要離職並非自願，她也很介意老闆娘「不要臉」那句話，事件還在發展中，還扯出案外案老闆親家議員不幫忙協調，還有網友去google地圖惡搞公司改成「xx短褲」。

原Po補充，這間公司是家族企業，並沒有明確的服裝規定，當天之所以穿短褲，是因為公司很悶熱，且不開冷氣沒有對外窗，她今年夏天還曾經中暑過，所以日前才會穿著短褲上班，希望涼快一點。

po文曝光，網友一面倒，「只能說這種工作環境還是人待的嗎？千錯萬錯都是員工的錯」、「這種傳統家庭小企業的毛都特別多，公司很迷你小小一間，可是擺的譜超級大，鳥事一大堆」、「連冷氣都不開給員工，到底什麼無良企業」。

有網友建議快檢舉，「直接投訴勞工局來勞檢，通常這種公司一定有不符合規定的，然後就是2萬到100萬的罰款等著他們了」、「這就是職場霸凌，如果舉證是可以告成的」、「我看到了一句話，病假扣全薪...勞基法病假是扣半薪，除非超過每年的30天額度，這個就可以100%告成功」。

有網友突破盲腸，「其實是怕老闆被勾引，藉口兒子還沒結婚…當她兒子真可憐..」、「老闆：可惡 ！又被她趕走了」、「終於知道為什麼老闆娘兒子一直沒結婚了」。

資遣 警察

延伸閱讀

妻看知名密醫被性騷！夫怒衝診間打人嗆「厚伊死」 獲輕判拘役30天

人妻不孕到宮廟求子！師父稱「捐10萬」保證懷孕 網狂勸：不如去做試管

教召回來就當爸！人妻遭質疑「孩子不是老公的」 委屈摸孕肚流淚

捉姦片瘋傳！出軌夫用性感女做「肉盾」被抓回 遭妻暴打後續超狂

相關新聞

人妻穿短褲上班！老闆娘報警罵不要臉：我兒還沒結婚 網突破盲腸

你的公司有規定上班穿著嗎？因為公司悶熱，有位人妻日前穿著短褲去上班，老闆娘看見爆氣破口大罵「妳不要臉」、「我兒子還沒結婚耶」，甚至鬧到報警處理。事後公司還特別張貼公告「禁止穿短褲上班」，員工覺得被歧視，想要爭資遣，後續發展卻超展開。

捷運人擠人！乘客狂吹小電扇 她頭髮被捲入只能當場剪髮氣炸

在人多擠迫車箱內用小電扇原來有危險？台灣有女生最近發文，指早上坐捷運上班時，有乘客覺得熱狂吹小風扇，其頭髮被直接捲入風扇內，又一直關不到不停轉，最後要借剪刀剪掉部份捲作一團的頭髮。雖然對方一直道歉，但她真的無法說出「無關係」。許多網民認為事件離譜，「至少應該求償」。

醫院診間狂貼5張「在看診請勿敲門」標語 網笑：看了更想敲

有網友在臉書社團路上觀察學院分享一張有趣照片，只見某診間狂貼5張「裡面在看診，請勿敲門」的標語，從5張偌大標語感受到醫護的無奈與怒氣，原po笑稱「你再敲門試看看！」

「全台最難訂私廚」喜相逢到底有多神？老饕揭秘：熟客也要揪團才有機會

日前台北市長參選人陳時中因豪雨勘災，意外扯出高官餐敘一事，讓神秘的「喜相逢麵館」也隨之曝光，挾著「全台最難訂私廚」名號，吸引眾人好奇目光，有網友質疑餐廳價格比五星飯店高、等待期超過半年，還只接熟客，連電話都是空號，「到底有多神」？釣出老饕揭開其神秘面紗。

堅持不想簽！信用卡「簽名欄空白」被拒刷 網曝恐怖後果

現在很多人消費都改用信用卡付款，方便之餘還有銀行提供的各種優惠，但仍存在著被盜刷的風險。近日有民眾抱怨，表示自己不想在信用卡背面的簽名欄簽名，結果消費時被拒絕刷卡，對此銀行業者建議，還是簽一下比較好，若沒簽名被盜刷，最嚴重恐怕要自己吞下帳單金額。

女友上班穿著「背後全空」他不解 網見圖看傻：覺得勇敢

上班什麼樣的穿著才算得體呢？一名網友在Dcard發文分享，因為女友怕熱，上班總是穿的相當清涼，然而同辦公室男同事多，兩人也因此吵翻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。