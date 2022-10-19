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他目睹裝潢師傅「是中年阿姨」超激勵 網反曝殘酷「黑暗面」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友親眼目睹到一名中年阿姨在工地現場辛苦做工。圖擷自爆廢公社公開版
有網友親眼目睹到一名中年阿姨在工地現場辛苦做工。圖擷自爆廢公社公開版

照片中這位中年阿姨一下子坐在高高的梯子上，一下子又蹲在地上抹牆壁，看起來似乎工作不輕鬆。網友在臉書社團爆廢公社公開版po出照片並感嘆寫說，現在的年輕人都不願付出勞力，只想賺取高薪，但這位阿姨都當奶奶了，孫子都上大學了，還這麼努力，「身為青壯年的我，又怎麼能不努力呢？」

從照片可見該間房子尚未完全，包括地板磁磚還沒鋪、牆壁還在粉刷，地板上也放了好幾桶的油漆。原po也在留言底下再貼出阿姨的老公在旁邊同樣一起工作的照片，兩人都蹲在地上，一旁則放了木梯、鋁梯、油漆桶和其他材料。

底下則有同樣是做工的網友稱讚，「超棒的～這樣也才會身體健康，不管做什麼工作，只要努力都很棒」、「我媽也是六十幾了還在做木工」。但也有人指出「阿姨可能就是建商董娘」、「搞不好她家包很多工程」、「自己家的建案，只是無聊來沾醬油的」，還有人說，很多是師傅帶妻子一起來做，可以省一個人力開銷。

不過有網友感慨表示，「那是這一行沒有年輕人加入，老師傅只能繼續做」、「沒錢才需要一把年紀還在賣命」、「老實說有技術在身才是最實在的，不過能不能做長久就不一定了，畢竟這種職業傷害很大」。還有人認為打工時薪都168了，一堆工地還在開日薪1300這種鳥薪水，「不是年輕人不願意努力，是不想付出了還要被當盤子。」

此外，有人分析現在的工地市場狀況，「其實很多工頭價錢也都收不好，都被大包賺走了，小工頭、小員工已經沒那麼好賺了」、「如果是工地加班沒加班費，沒人要做啦，又不是做慈善的」、「嘴巴師傅一堆，去工地兩年心得。」

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