親友收彌月蛋糕打開後哭笑不得 網笑翻：一路生到發

為慶祝新生兒滿月，不少爸媽會贈送親友彌月禮如蛋糕、油飯等，一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己向知名店家訂購女兒的彌月蛋糕，親友收到後看見蛋糕上的圖樣驚覺不對向原PO反映，照片曝光也讓大批網友笑成一片。

一名網友發文並配上圖片寫道：「向某連鎖伴手禮盒店家訂購彌月蛋糕，開開心心與親友分享這份幸福的滋味，耗時三天終於在剛才把最後一盒發完，正打算鬆一口氣的時候⋯就嘆了一口氣。阿北！出事了！！！」

只見原本該印上可愛大象配上「彌月之喜」字樣的蜂蜜蛋糕，竟變成了象徵發財的麻將牌「一、六、八」和「中、發、白」，收到禮盒的親友笑回「老闆有心喔」，原PO這才驚覺廠商印錯圖樣了，實在令人又氣又好笑。

製作彌月蛋糕的廠商搞烏龍，竟將蛋糕誤印成麻將牌。圖擷自 爆怨公社

網友也紛紛搞笑留言：「一路生到發」、「還以為小孩叫中發白」、「被迫提前抓周，以後長大打麻將」、「來個168大三元多棒」、「收到這個彌月蛋糕我也可以接受的」、「真的不錯餒！可見這千金多帶財」、「求店家」。